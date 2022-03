Azores Rally, Martin Sesks: “um rali sem pressão” | AutoSport

Martins Sesks volta ao Azores Rallye, “uma prova à qual é um grande prazer regressar pois já cá estive em 2018, com um Opel, no meu caminho para o título júnior do ERC. Agora estamos num muito mais veloz Rally2 Kit com o qual lutamos para nos intrometer na luta pelos mais rápidos ao nível absoluto.

Não sinto pressão especial para este objetivo pois a melhor forma de ser rápido em São Miguel é fazer o trabalho de casa antes do evento e manter a calma nas muito difíceis estradas açorianas. Adoro poder estar cá!”

O letão Martins Sesks tem, neste momento, 22 anos de idade e apenas se estreou nos ralis em 2016 com um Peugeot 208 R2. Manteve-se com esse carro em 2017 e ano seguinte tripulou um Opel Adam R2. Foi campeão júnior do seu país natal em 2016 e 2018, ano em que obteve título semelhante no ERC Junior. Um Skoda Fabia R5 foi a máquina utilizada com sucesso em 2019. Nas duas últimas temporadas guiou um Ford Fiesta Rally4 e em 2022 está a bordo de um Skoda Fabia R4.