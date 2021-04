Azores Rally adiado

Na sequência do aumento de casos de Covid-19 na ilha de São Miguel, o Azores Rallye foi adiado, sendo agora necessário encontrar uma nova data, que requer a aprovação da FIA, FPAK e Eurosport Events. O anúncio será feito o mais rapidamente possível.

Isto sucede como resposta a um pedido da Autoridade Regional de Saúde dos Açores, que leva ao adiamento do 55º Azores Rallye. As discussões sobre a remarcação do evento do Europeu de Ralis da FIA para uma nova data, mais tarde, no ano já estão a ser feitos. O Grupo Desportivo Comercial está em diálogo com a FIA, a FPAK portuguesa e a Eurosport Events, promotora da ERC, de modo a encontrar-se uma nova data para o evento.

A FIA e o Eurosport Events tem primazia na escolha de datas, e a FPAK arrisca-se agora a ver condicionado o Campeonato de Ralis dos Açores, pois a escolha de data para o evento por parte da FIA/Eurosport Events pode colidir com um ou mais provas do ‘regional’ açoriano.

Poder ‘casar’ a prova açoriana com o Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, que se realiza entre 23 e 25 de setembro, ou o Rali das Canárias, que se realiza de 18 a 20 de novembro, pode ser um solução, mas tendo em conta que a FIA e o Eurosport Events olham primeiro para os seus interesses, resta saber que eventos tem o canal que o possam impedir. Neste contexto, e tendo em conta as datas de 17/18 setembro para o XXI Rali Além Mar Ilha Lilás, 15/16 outubro, o X Pico Rali e 12/13 novembro o Além Mar Rali, resta perceber o que pode acontecer para todos poderem ter lugar sem prejudicar o CRA.