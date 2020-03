Arranque do Campeonato da Madeira de Ralis, adiado, Açores deve seguir o mesmo caminho

Na sequência das recomendações emitidas pelo Governo Regional da Madeira, o Clube Desportivo Nacional, organizador do Rali Município de São Vicente, prova que esteve prevista para 20 e 21 deste mês e que marcava o arranque do Campeonato da Madeira de Ralis Coral, foi adiada para 26 e 27 de junho data que pertencia à Rampa do Monte, prova do mesmo clube, que será remarcada.

Noutra ilha, em São Miguel, Açores, o Azores Rally deverá ser adiado ou mesmo cancelado, já que o Governo Regional dos Açores recomenda à organização que não vá em frente com a prova, devido ao COVID-19.

Ainda esta noite a direção do Grupo Desportivo Comercial reúne e vai decidir o que fazer, sendo que, neste caso e como se sabe, a prova faz parte do Europeu de Ralis e do Campeonato de Portugal de Ralis.