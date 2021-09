Andreas Mikkelsen vence Azores Rallye | AutoSport

Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) venceram o Azores Rallye, bateram Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) por 14.8s, com o derradeiro lugar do pódio a ficar para Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo), depois de Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo), terem capotado na derradeira especial: “cortei demasiado uma curva e capotámos, foi erro meu, nada mais a dizer”

Moura perdeu 25.3s, e com isso caiu para trás do espanhol, terminando no quarto lugar a 3.2s de Llarena.

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo) foram quintos na frente de Umberto Scandola/Danilo Fappani (Hyundai i20 R5), com Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo) a terminar no sétimo lugar na frente de Benito Guerra/Daniel Cue (Škoda Fabia Rally2 Evo), Rafael Botelho/Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) e o melhor dos Suzuki Swift R4LLY S, o de Javier Siota Pardo/Adrián Pérez Fernández, que fechou o top 10.

Ricardo Moura não merecia este desfecho, mas nada lhe tira a prova que fez, que fica marcada pelo desfecho, mas deixa a certeza que o piloto açoriano ainda é capaz de lutar com os melhores na sua ‘casa’, o seu terreno. Foi pena, mas os ralis são mesmo assim. Mais informação quando possível.

