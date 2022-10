Andreas Mikkelsen estreia Skoda Fabia RS Rally2 no Lausitz-Rallye | AutoSport

O Lausitz-Rallye será o palco da estreia competitiva do novo Skoda Fabia RS Rally2. O Team Toksport entra no novíssimo carro de ralis da Skoda Motorsport para a prova que marca o final do Troféu Europeu de Rally (ERT) ‘

Depois de meses de testes intensivos em privado, o Skoda Fabia RS Rally2, que fez a sua primeira aparição pública em julho passado, ao assumir as funções de carro zero durante o Rally Bohemia, ronda do campeonato checo, agora é a vez de Andreas Mikkelsen, piloto de desenvolvimento do Skoda Motorsport, estrear o carro em prova no Lausitz-Rallye a 5 de Novembro: “O rali é completamente novo para mim e isso deve fazer da estreia em competição do Skoda Fabia RS Rally2 um verdadeiro desafio”, disse Andreas Mikkelsen.