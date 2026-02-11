Andrea Mabellini piloto oficial Lancia no Europeu de Ralis
A Lancia regressa em 2026 ao escalão principal do Campeonato Europeu de Ralis (ERC), com Andrea Mabellini e Virginia Lenzi a liderarem o projeto oficial da marca italiana.
A dupla, terceira classificada no campeonato de 2025, competirá ao volante do novo Lancia Ypsilon Rally2 HF, equipado com pneus Pirelli e inscrito pela estrutura Lancia Corse HF, sob gestão da FPF Sport e com o apoio da ACI Sport.
Esta aposta assinala o regresso da Lancia ao mais alto nível do ERC pela primeira vez desde 1993, simbolizando a revitalização de um nome histórico no panorama dos ralis. Para Mabellini, de 26 anos, o desafio representa “uma oportunidade única” e a possibilidade de representar a Lancia “a longo prazo”. O piloto foi apresentado como oficial da marca no Racing Meeting de Vicenza, em Itália, e definiu um único objetivo para 2026: conquistar o título europeu.
Mabellini e Lenzi, de 27 anos, têm vindo a afirmar-se como uma das duplas mais consistentes do campeonato, com vitórias no Rali da Silésia em 2024, dois pódios e três vitórias em Power Stages na temporada seguinte. O piloto destacou que o pacote técnico deste ano é mais competitivo e garante maior consistência, salientando ainda “o apoio de toda a Itália” como fator motivacional.
Antes do início da temporada, previsto para a primavera, a dupla realizará vários testes com o novo Ypsilon Rally2 HF. Mabellini contará ainda com o aconselhamento de Andrea Crugnola, múltiplo campeão italiano e piloto da F.P.F. Sport, que desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento do novo modelo. O regresso da Lancia reforça o prestígio e a competitividade do ERC, consolidando a presença de um dos nomes lendários da história dos ralis.
