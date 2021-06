Aloísio Monteiro em cinco provas do Europeu de Ralis | AutoSport

Aloísio Monteiro voltará a competir no Campeonato da Europa de Ralis em 2021. Depois de, em 2020, a pandemia ter tirado a possibilidade ao piloto de concretizar a sua terceira temporada consecutiva na competição organizada pela FIA, o piloto portuense regressa esta temporada com um programa de 5 eventos, aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo da The Racing Factory.

“Em 2020, por motivos sobejamente conhecidos, a nossa participação no FIA ERC foi posta de parte, uma vez que a pandemia fez flutuar imenso as datas da prova e essas incertezas interferiram diretamente com a nossa planificação da temporada”, começou por explicar o piloto, antes de se debruçar sobre a temporada 2021: “Logicamente que estamos satisfeitos por regressar ao ERC, uma competição que gostamos muito e onde vamos lutar pelos melhores resultados possíveis. Na primeira prova, já no próximo fim-de-semana, vamos fazer a estreia num Skoda Fabia Rally2 Evo, em pisos de terra, portanto temos de conter as expetativas, porque será tudo novo para nós. Vamos sentir o carro, perceber onde nos posicionamos e depois fazer o nosso trabalho a pensar não só neste evento, mas no futuro.”

O açoriano Sancho Eiró manter-se-á como navegador de Aloísio Monteiro e isso deixa o piloto muito satisfeito “Apesar de já não fazermos provas juntos há algum tempo, contar com o Sancho Eiró é muito importante na minha abordagem ao Europeu, uma vez que é um dos melhores navegadores portugueses da atualidade e estou certo que a experiência que temos dos últimos anos nos irá ajudar a ser mais rápidos e consistentes, o mais breve possível”, disse, destacando também o papel da equipa: “Competir integrado dentro da The Racing Factory é um orgulho enorme. A equipa está muito evoluída e isso dá-nos muita confiança. Espero que, com esta participação numa competição internacional, possa dar ainda mais experiência, oportunidades e crescimento a este grupo fantástico que connosco trabalha.”

Aloísio Monteiro iniciará a sua temporada na primeira prova do campeonato, o 77º Rally Poland, que terá lugar entre os dias 18 e 20 de junho.