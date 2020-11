Alexey Lukynuk é o novo Campeão Europeu de Ralis 2020, o segundo título do russo em três anos, e o primeiro para a Equipa Saintéloc. Depois de perder o título de 2019 numa equilibrada decisão no Rally Hungria, para Chris Ingram, Lukyanuk garantiu esta tarde o seu segundo título, desta feita no Rali das Canárias, ao volante do seu Citroën C3 R5, novamente com Alexey Arnautov ao seu lado.

O rali foi ganho pelo francês Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) que terminou com 25.0s de avanço para o seu compatriota Yoann Bonato (Citroën C3 R5).

Terceiro lugar para o espanhol Ivan Ares (Hyundai i20 R5), que terminou a 55.7s do vencedor, com o jovem Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5) a recuperar até ao quarto lugar, muito longe do que precisava para ser campeão.

José António Suárez (Škoda Fabia Rally2) foi quinto na frente de Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2) com o novo campeão, Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) a ser apenas sétimo, mais do que suficiente para chegar ao título.

Quanto às duas duplas portuguesas, Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4) ficaram esta manhã de fora, pois não foram autorizados a partir devido a danos estruturais no carro, enquanto José Paula e Valter Cardoso (Peugeot 208 T16) ficaram pelo caminho devido a problemas com a bomba de gasolina do carro francês, quando eram 43º da geral.