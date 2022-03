Alexey Lukyanuk vota pela paz: não faz ralis enquanto morrer gente na Ucrânia | AutoSport

Já sabíamos há muito que Alexey Lukyanuk é um piloto corajoso, e pelos visto é assim também na vida. Não temos visto muitos desportistas russos a tomar atitudes claras quanto ao que se está a passar na Ucrânia, mas neste caso, o que diz é bem claro: “Não precisamos de guerra. Somos a favor do desporto, da amizade e da paz. Tenho nome de família ucraniano, embora viva na Rússia. A mulher do meu navegador é metade ucraniana e tem lá parentes.

Temos amigos e familiares em ambos os lados da fronteira. Votamos pela paz. Em 2015 (ndr, depois do que sucedeu com a anexação da Crimeia), a minha equipa já estava a usar a ‘farda’ pacífica. E agora precisamos primeiro da paz, esperamos e acreditamos na rápida solução pacífica. Enquanto as pessoas continuarem a morrer, não haverá ralis para nós”, escreveu Lukyanuk nas suas redes sociais.