Entrevista a Craig Breen: “a nossa experiência é maior, eles conhecem os troços, vamos ter boas lutas” | AutoSport

Craig Breen/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) são a grande novidade do CPR 2023. Pela primeira vez na história do campeonato português, um piloto do WRC é contratado por uma equipa portuguesa para lutar por vitórias e pelos títulos.

O irlandês é um piloto de topo, a quem a época não lhe correu nada bem em 2022 com a M-Sport/Ford, tendo entrado numa espiral negativista, que o atirou para resultados nada consentâneos com o que sabemos ser capaz.

O que lhe sucedeu em 2022 foi claramente uma exceção e já o provou na primeira prova do ano no WRC 2023, que fez com a Hyundai MotorSport, o Rali da Suécia, onde brilhou, foi segundo, e o melhor carro da Hyundai. A verdade é que ninguém duvidava da sua rapidez, pois já a mostrou muitas vezes.

Tendo em conta que a Hyundai lhe deu apenas um programa parcial, deve fazer cinco provas, embora Breen nos tenha dito que não está ainda definido, o resto do seu ano vai ser passado a elevar o nível do CPR. É o claro favorito ao título, deve vir com um ritmo que não existe em Portugal há muito, mas vai ter que o provar na estrada. Em condições normais, é o próximo campeão do CPR, mas como não existem campeões antecipados no desporto, vai ter que fazer o seu trabalho. Muito se tem falado de melhores e piores Rally2, e menos dos pilotos que os guiam. Talvez agora se perceba que o piloto, sem fazer toda, continua a fazer a maior parte da diferença. Falámos com ele antes do arranque da competição…

Craig, bem vindo a Portugal, está tudo preparado para o arranque?

Sim estamos preparados, fizemos um teste hoje (ontem), está tudo bem…

É uma novidade absoluta em Portugal a vinda de um piloto do WRC para o campeonato português, o teu objetivo é claramente ser campeão?

“Queremos fazer o melhor trabalho possível, a Hyundai fez um grande investimento para criar mais interesse no Campeonato de Portugal, de modo a tentar obter mais exposição para a marca, pelo que é importante que nós façamos um bom trabalho, consigamos bons resultados, por isso vamos lutar pelo campeonato.

Penso que será uma época excitante, é quase tudo novo para nós, eu ainda fiz um ou outro evento no passado, vamos conhecer novos locais, conhecer novas pessoas, estou desejoso de começar….”

O que esperas em termos gerais do campeonato? Tu tens uns trunfos, os teus principais adversários têm outros…

“Claro que os nossos adversários conhecem muito bem os troços que vamos apanhar durante o ano, ou pelo menos a grande maioria, não é fácil em eventos assim fazer os reconhecimentos e entrar ao mesmo nível de conhecimento deles, mas claro que vamos dar o nosso máximo. É também verdade que a nossa experiência é maior, mas eles conhecem os troços, estou certo que resultarão daí boas lutas.”

Tu trazes um ritmo que os pilotos aqui não têm, sentes a ‘obrigação’ de seres campeão?

“Ninguém é ‘obrigado’ a nada, continua a ser uma competição, todos começam com zero pontos. Não há obrigação, mas será bom se conseguirmos…”

Em termos de calendário, costuma dar-te muito bem no Rali da Finlândia, vai repeti-lo, e se sim, não fazes a Madeira?

Sim, sendo o Rali da Madeira na mesma data que o Rali da Finlândia, o WRC tem prioridade, e essa é uma das provas que vamos fazer este ano, portanto o Rali da Madeira será o único que não vou poder disputar este ano no CPR. Quanto ao resto dos eventos ainda não sei, as coisas estão sempre a mudar, pelo que temos ainda de esperar para ver, depende muito de como estiverem as coisas no campeonato. Vamos tentar sempre jogar a melhor carta que tivermos. Mas é certo que vamos fazer muitos mais com o Rally1…”

E aqui em Fafe, vais querer lutar pela vitória ou pensar só no CPR?

Para ser sincero, nem sequer pensei ainda nisso, penso que será mais ou menos a mesma coisa, toda a gente conhece bem os troços, há pilotos muito rápidos no CPR que vão disputar o rali. Penso que não vai haver grande diferença entre uma coisa e outra, quero tentar ganhar o rali, vai ser um bom desafio, mas vamos ver, vamos dar o nosso melhor…”

O ano passado correu-te mal em termos desportivos, este ano mudaste de equipa e já vimos um Craig Breen completamente diferente. Tem algo a ver com a questão mental, o que mudou?

“Deveu-se a várias coisas diferentes, eu não colocaria as coisas apenas num aspeto, uma situação diferente na equipa, o carro (Hyundai) também me ‘serviu bastante melhor, senti-o logo desde o primeiro quilómetro, essa foi outra razão e aparte disso é difícil apontar ou destacar outro aspeto. Agora, o que vimos na Suécia é que estamos num outro caminho…”

Pelo que sei, a tua família tem boas ligações a Portugal…

“Sim, temos uma casa de férias em Albufeira, desde 2009, mais coisa menos coisa, temos cá passado muito tempo, venho cá muitas vezes, conheço muito bem a zona, vai ser interessante o Rali do Algarve. A minha estreia no WRC foi no Algarve, no Rali de Portugal 2009 (Ford Fiesta Sporting Trophy), depois disputei ainda o Rali de Portugal de 2011 na WRC Academy (Ford Fiesta R2) e em 2012 (Ford Fiesta S2000)…”, disse Craig Breen que pelos vistos tem o mesmo nível de conhecimento dos troços, ou das partes dos troços do antigo Rali de Portugal que fazem este ano parte do Rali do Algarve.