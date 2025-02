Entrevista a Carlos Fernandes: “este rali destaca o piloto…”

Vitória e Domínio: Carlos Fernandes Brilha no Rali das Camélias

Carlos Fernandes voltou a brilhar no Rali das Camélias, conquistando a sua segunda vitória consecutiva com o Mitsubishi. Numa entrevista exclusiva, o piloto revelou como atacou desde o início para construir uma vantagem sólida, permitindo-lhe gerir o ritmo na fase final. Fernandes destacou ainda as dificuldades do percurso, a exigência de pilotar sem aderência e a importância de correr num rali que valoriza mais o talento do que a máquina.

Apesar do sucesso, lamenta não ter tido, até hoje, oportunidades para competir com um carro de última geração. Ainda assim, promete continuar a desafiar os limites do Mitsubishi e elogia a organização do evento, reforçando a importância dos ralis na região de Lisboa.

Carlos Fernandes, mais uma vitória no Rali das Camélias, mais uma fabulosa exibição com o teu Mitsubishi, a segunda vitória, conta como é que foi?

“Começámos ao ataque logo em Sintra, fizemos um tempo canhão. Realmente estava muito difícil o piso. Viemos sempre dentro dos limites, o carro saía de frente, de traseira, sempre a ‘morder’ o grip (aderência) onde é que está o grip, travar tarde e escorregar e quase a sair, a arriscar tudo logo no primeiro troço. Tirámos logo ali um bocadinho de vantagem continuamos a atacar em Mafra. E depois, quando fomos à assistência, voltámos outra vez, acertámos na escolha dos pneus, fizemos logo um bom terceiro troço. A partir daí é pá começámos a abrandar um bocadinho, o ritmo…”

Sim, percebeu-se de imediato pelas tabelas de tempo que estavas a começar a gerir…

Sim, o Rui (Madeira) só ganha os troços dois últimos troços de Sintra, pronto, no anterior ainda ganhámos tempo a toda a gente, mas acabamos por chegarmos a Sintra, com 41 segundos para o segundo. Perdemos na primeira passagem de 5 segundos, e no último viemos devagar para não furar, para não bater para não sair de estrada, porque com 53 segundos de avanço não fazia sentido, o que contava aqui era a vitória…”

Sabia que ias lutar pela vitória, e olhando para a lista de inscritos, acreditava que o Carlos Martins depois de tanto tempo sem guiar e sem ter guiado este carro ainda que seria difícil chegar lá, mas o Paulo Neto provavelmente ia-te dar uma luta forte, e eventualmente o André Cabeças e o Pedro Clarimundo, mas claramente, menos. Não deu sequer para perceber, porque ele nem o primeiro troço terminou…

“Não sei se o rali tinha intermédios para ver os tempos do Neto, eu acho que ele ainda faz metade do troço. Aqui, a dificuldade é andar sem grip. É um rali que destaca mais o piloto, porque o risco é muito maior. O carro começa-se a mexer de frente e traseira e temos de andar sempre em alerta, mas rápido, a travar tarde sem grip e fazer curvas rápido sem grip. É difícil e mete medo, temos que aguentar um ritmo intenso durante cada especial, toda e o carro está sempre a ‘tentar sair de estrada’. É para pilotos, digamos assim, mais apurados…”

Penso que se andaste a 100%, foi no primeiro troço, eventualmente no segundo…

“Sim, até ao terceiro troço andei depressa. Depois a vantagem começa a dilatar, e não fazia sentido continuar ao ataque, o resultado é que importava era a vitória…”

“É uma grande frustração andar aqui há tantos anos e depois de tantos feitos de ‘tomba gigantes’…”

Depois de todos estes anos, há muito devias estar noutro patamar, mas as coisas são como são. E agora para a frente, o que esperas fazer mais nos próximos tempos?

“Vou fazer umas provas esporádicas de Mitsubishi, porque não se consegue reunir apoios para andar no carro de última geração. É uma grande frustração andar aqui há tantos anos e depois de tantos feitos de ‘tomba gigantes’…

Venci o Modelstand em 2011, depois os ralis do Centro, a Taça de Portugal…

O automobilismo está muito caro, requer muitos apoios e hoje em dia para fazer o ‘nacional’ está muito caro.

Os ralis são muito caros, mas pronto, mais vale cair em graça, do que ser engraçado e verdadeiramente nunca se concretizou. Nunca experimentei, por exemplo, um carro de última geração. Acho que ia adorar. E pronto, enquanto não se arranja uma peça dessas, vai-se andando de Mitsubishi…”

E o rali, o que achaste?

“O rali foi espetacular, uma moldura humana muito boa. A organização esteve muito bem. Cada vez cuida mais este rali. Acho que é para preservar, porque aqui na zona de Lisboa acho que é muito importante ter dois ralis.

Em termos de público estes dois ralis, as Camélias e o Rali de Lisboa têm muito mais público, é muito melhor do que muitos ralis se calhar do nacional, não tenho dúvidas disso. As paisagens são muito bonitas, os troços muito bons, há muito aficionados na estrada. Acho que é isto que o automobilismo quer e precisa, a organização esteve muito bem fez aqui um evento de excelência cada vez está melhor para os pilotos, tivemos catering, nos reagrupamentos, águas, trataram-nos com excelência, por isso, desejo-lhes toda a sorte do mundo.”

Sentes algo diferente quando passas nestes troços de Sintra, lembras-te de toda aquela história que se passou ali naqueles destroços, isso diz-te alguma coisa?

“Diz-me! Mas parece-me que aquilo que se via nos anos 80, acho que os troços estão um bocadinho mudados porque, não sei se é da própria zona florestal, se é do asfalto ser novo, as próprias valetas. Vê-se que o que os troços são diferentes. Mas fazer troços aqui na Serra de Sintra é qualquer coisa de fantástico…

Isto tem de ser preservado, cuidado e preservado…”