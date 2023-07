Emoção elétrica inspirada nos ralis: novo Ford Mustang Mach-E Rally em Goodwood | AutoSport

Pela primeira vez na sua história de quase seis décadas, a Ford leva o Mustang onde nunca esteve antes – onde o asfalto acaba e a estrada de terra começa – com o Ford Mustang Mach-E Rally elétrico inspirado nos ralis.

No Goodwood Festival of Speed, entusiastas e espectadores poderão ver o primeiro SUV elétrico da Ford inspirado nos ralis, enquanto este sobe a famosa rampa do evento britânico conduzido pelo antigo campeão do Mundo de Ralis, Ott Tänak, piloto do Ford Puma Hybrid Rally1 da M-Sport que disputa o WRC 2023: “O Mustang Mach-E pegou na liberdade e diversão do Mustang e libertou-o das emissões. Agora, com o Mustang Mach-E Rally, estamos a proporcionar aos nossos clientes a liberdade de se aventurarem fora do asfalto e para além do caminho batido”, disse Darren Palmer, Vice Presidente do Programas de Veículos Elétricos, Ford Model e. O Mustang Mach-E Rally – o primeiro Ford Mustang de cinco passageiros inspirado nos ralis – estará disponível nos EUA e na Europa.