Eifel Rallye: Os melhores vídeos… até agora | AutoSport

Após dois anos de interregno devido à pandemia, realiza-se esta semana o Eifel Rallye. O plantel, como sempre é excelente: 155 carros de todos os tipos e feitos da história dos ralis. Uma presença diversificada dos 50 anos do WRC. Carros como um Triumph 2500 Pi, um DAF 66, o protótipo Opel Kadett 400, um Trabant RS800 um Škoda 200 RS, 35 Grupos B, tão populares entre os adeptos e ainda 10 carros originais do WRC.

Do lado da Audi Tradition, Stig Blomqvist irá conduzir o primeiro Sport Quattro E2, que foi inscrito – e venceu – o Rally Olympus nos EUA em 1985. O primeiro Audi Quattro estará em exposição. Hannu Mikkola conduziu-o como carro ‘zero’ no Rally do Algarve de 1980.

Thierry Neuville participa num Peugeot 306 Maxi Kit-Car, Kalle Grundel (Ford RS200), Jochi Kleint (Ford Capri RS), Harri Toivonen (Lancia Delta S4), Niki Schelle (Suzuki Ignis S1600), Marc Duez (Ford RS200), Matthias Kahle (Škoda 130 RS). Mike Kirkland, Fabrizia Pons, Rudi Stohl, etc.

Fique com alguns dos melhores vídeos

Eifel Rallye: Os melhores vídeos… até agora