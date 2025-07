Eifel Rallye Festival: celebrar as estrelas do passado (fotogaleria)

Como é habitual todos os anos por esta altura, fazemos uma viagem no tempo! Este ano, o Eifel Rallye Festival celebra a sua 13ª edição com um tema que promete arrebatar corações e reacender memórias: “Os Carros das Estrelas”. Este evento icónico, que se realiza na deslumbrante paisagem de “Vulkaneifel”, na Alemanha, é mais do que um festival de rali; é uma homenagem viva à história e aos heróis do desporto automóvel.

Os amantes do rali têm a oportunidade de testemunhar de perto a evolução e a glória dos automóveis que moldaram este desporto. Desde os charmosos e resilientes Saab e Trabant a dois tempos, que marcaram o início de uma era, até aos indomáveis superdesportivos do Grupo B, verdadeiras máquinas selvagens que desafiaram os limites da engenharia e da condução. A par destas relíquias, alguns mais modernos WRC, que representam o pináculo da tecnologia atual no mundo dos ralis. Para já, algumas imagens.

FOTOS AutoSport/Jorge Cardoso