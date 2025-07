Eifel Rallye 2025: celebração com toque de charme e nostalgia

Com mais de 160 carros históricos, milhares de fãs e nomes lendários do desporto motorizado, a 13.ª edição do ADAC Eifel Rallye Festival transformou a pacata cidade de Daun num vibrante palco de celebração ralis. De 24 a 26 de julho de 2025, o evento afirmou-se como um verdadeiro museu em movimento e reforçou o seu estatuto único no panorama internacional, com Thierry Neuville como patrono, sol a brilhar após a chuva inicial e um ambiente de pura paixão automóvel.

O ADAC Eifel Rallye Festival, na sua 13.ª edição, que decorreu entre 24 e 26 de julho de 2025, solidificou a sua reputação como um dos eventos mais singulares e cativantes no calendário mundial dos ralis. Apesar de um início chuvoso, o festival transformou-se num fim de semana de celebração e adrenalina, reunindo mais de 160 carros históricos e uma vasta comunidade internacional de entusiastas e lendas do desporto motorizado. Com o campeão mundial Thierry Neuville a assumir o papel de patrono e a estreia bem-sucedida do “Daun-Town-Day”, o evento provou ser uma verdadeira festa para os amantes do rali, combinando a paixão pela história com a vibrante atmosfera de um encontro global.

Fim de semana marcado pela paixão

A 13.ª edição do ADAC Eifel Rallye Festival, que decorreu de 24 a 26 de julho de 2025, começou com a habitual imprevisibilidade do clima de Eifel, que se fez sentir durante a tradicional fotografia de grupo. Mais de 160 carros de rali, quer originais, quer meticulosamente reconstruídos, e as suas respetivas equipas, enfrentaram a chuva para a sessão fotográfica pré-evento. Contudo, a partir da inspeção técnica e até à festa final do rali na noite de sábado, o tempo manteve-se seco, com o sol a brindar o campo de participantes internacionais e os fãs que viajaram de toda a Europa.

A dimensão global do evento foi notória, com presenças além-fronteiras europeias. A equipa composta por James Blakemore e John Buffum, por exemplo, deslocou-se do Vermont, nos EUA, com o seu Ford Escort MK2. Já Geoff Mayes viajou do Quénia, tornando-se o fotógrafo com a maior distância percorrida para marcar presença. Em 2025, o Eifel Rallye Festival não se limitou a ser o maior museu de ralis em movimento, onde os fãs puderam observar em ação veículos que, de outra forma, apenas seriam vistos em museus. Paralelamente, o evento continua a consolidar-se como um verdadeiro encontro internacional do panorama mundial dos ralis.

Thierry Neuville: primeiras experiências como patrono

O belga Thierry Neuville, atual campeão mundial de ralis, esteve presente em Daun e assumiu a função de patrono do festival. “Quando o Ernst (Kopp) e o Otmar (Anschütz) me perguntaram se eu queria ser patrono, comecei por questionar o que um patrono teria de fazer”, explicou Neuville, com um piscar de olhos. “Eles disseram-me: ‘Estar presente e dar autógrafos’. Aí pensei, ‘isso consigo fazer'”, acrescentou rapidamente. “Mas eu teria aceitado de bom grado de qualquer forma. Gosto muito deste evento especial, no qual já participei como piloto e também já estive como fã.”

Os seus dois irmãos, Yannik Neuville, ao volante de um Toyota Starlet KP60, e Tom Heindrichs (BMW M3), contribuíram para a animação dos fãs com a sua condução entusiasmada no campo dos carros de abertura. Colegas campeões mundiais de Neuville, como Stig Blomqvist e Nicky Grist, desfrutaram da sua estadia em Daun, tal como a vencedora do Dakar, Jutta Kleinschmidt, e os campeões alemães Reinhard Hainbach, Harald Demuth, Kalle Grundel, Ruben Zeltner, Georg Berlandy e Mark Wallenwein. A área VIP foi enriquecida com a presença de John Buffum (quatro vezes campeão dos EUA), Kim Boisen (campeão dinamarquês de históricos), Bruno Ianniello (cinco vezes campeão suíço de montanha), Philippe Camandona (campeão suíço), Jorge Ortigão (vice-campeão português) e Ryan Champion (vice-campeão britânico). A esta lista de ilustres nomes juntaram-se ainda a lenda do “Carocha” Herbert Grünsteidl, a lenda do Safari Mike Kirkland, e o bicampeão do DRM-2WD e estrela de televisão Nicky Schelle.

Evento considerado património cultural

Jörg Hennig, diretor de desporto do ADAC Mittelrhein e.V., e Sascha Söffing, o seu chefe de departamento de desporto, manifestaram-se entusiasmados com a visita ao festival. “Este é um evento verdadeiramente excecional e muito internacional, que é inigualável. Irradia um fascínio por toda a região”, formulou Hennig. “Aqui, o mundo é convidado e os habitantes do Vulkaneifel celebram o festival com churrascos ao longo das etapas. O museu de ralis em movimento é património cultural e um dos pontos altos absolutos dos eventos dos nossos clubes locais do ADAC. Pessoalmente, fascina-me a vasta gama de veículos participantes, que abrange desde os pequenos até aos verdadeiros foguetes de rali. São estes contrastes que encantam o público internacional. Como diretor de desporto, estou também espantado e satisfeito com o número de pessoas que estão envolvidas voluntariamente na organização do MSC Daun. Com Jonas Gundert e Cedric Fuchs, dois dos nossos pilotos patrocinados pelo ADAC Mittelrhein também estão presentes e a ajudar.”

Início promissor com o ‘Daun-Town-Day’

“O novo ‘Daun-Town-Day’, na quinta-feira, foi um início bem-sucedido do nosso festival; havia muitos fãs na área do rali e a apresentação dos veículos na rampa também teve uma grande afluência”, congratulou-se Otmar Anschütz. O diretor de organização e presidente do MSC Daun acrescentou: “Estou orgulhoso da nossa enorme equipa de quase 800 voluntários, dos quais cada um, na sua área de responsabilidade e na sua função, torna este festival extraordinário possível. Um sincero obrigado aos patrocinadores, autoridades de licenciamento, municípios locais, organizações de ajuda e todos os outros apoiantes.”

Crescimento da consciência pela história dos ralis

Reinhard Klein, responsável pela organização do campo de participantes como líder da “Slowly Sideways”, expressou grande satisfação. “O nosso campo de participantes está a rejuvenescer, por isso tivemos mais veículos do passado recente dos ralis no arranque. No entanto, é realmente muito complicado, por exemplo, manter a tecnologia de um dos primeiros WRC funcional. Naturalmente, isso também acarreta pequenos problemas na ordem de partida, quando veículos mais modernos se encontram com carros dos anos 60. Mas as nossas equipas respeitam-se e são cuidadosas umas com as outras.”

Klein exemplificou o empenho das equipas na preservação histórica: “Dieter Walterscheid dedicou anos a construir o seu Toyota Celica TA22 de 1974 e apresentou-o pela primeira vez no festival no ano passado. Então, Jorge Ortigão, que na altura era piloto de fábrica da Toyota na sua terra natal portuguesa, apareceu.

Ele apenas comentou que o laranja do veículo era um pouco mais escuro do que na altura. Walterscheid repintou o Corolla e participou este ano com a cor correta.”

O apoio mútuo é, de facto, uma questão de honra. Quando uma peça da caixa de velocidades do Lancia Delta S4 de Bruno Ianniello e Thomas Fuchs partiu, eles precisavam urgentemente de uma plataforma elevatória. Pendurados por um cabo de reboque, passaram pela oficina da Renault Schäfer em Daun e pararam. Lá, uma plataforma foi imediatamente libertada, ferramentas foram disponibilizadas e a oficina permaneceu aberta até à reparação bem-sucedida. Assim, os fãs puderam desfrutar do carro do Grupo B, embora com algum atraso, na pista de demonstração final.

O Impacto Económico do Festival na Região

Jürgen C. Braun, repórter do “Trierischen Volksfreund”, indagou junto do comércio local de Daun sobre o impacto da “invasão pacífica” de várias dezenas de milhares de fãs na vida dos residentes e nos seus ganhos. Em quase todas as lojas, devido à grande afluência, mal havia tempo para responder às perguntas. No entanto, o repórter não foi mandado embora. Apenas uma ligeira crítica surgiu quando uma vendedora afirmou, com um sorriso, que “as suas perguntas estão agora a atrapalhar um pouco o nosso ganho de dinheiro”, evidenciando o volume de negócio gerado pelo evento.