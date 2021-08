Eduardo Veiga leva Ford Escort MKII ao Rallye Além Mar Santa Maria | AutoSport

Eduardo Veiga está de volta à ação dias 13 e 14 de agosto, com o Rallye Além Mar Santa Maria, prova que integra o calendário do Campeonato dos Açores de Ralis.

Um evento onde volta a apresentar-se ao volante do seu Ford Escort MKII, batizado junto do público de ‘skate’, com a promessa de muita emoção ao longo dos dois dias de competição: “O objetivo é desfrutar, divertirmo-nos e brindarmos todos os presentes com passagens espetaculares, levando o nosso carro ao limite, numa prova que gostamos muito e onde somos sempre muito bem recebidos.”

Para o piloto, que terá a seu lado a filha Inês Veiga, este é um rali de exigência máxima: “Os troços, desenhados ao longo de uma bonita paisagem, colocam-nos grandes desafios, tanto do ponto de vista da condução, pelas variações de ritmo que implicam, como em termos de afinações, com o próprio alcatrão a ter especificidades de aderência muito particulares.”

Pela frente, a dupla terá um total de oito especiais e 75.44 quilómetros ao cronómetro. “O shakedown e as classificativas iniciais serão importantes para voltarmos a entrar no ritmo e acumularmos quilómetros. Porém, o foco está em sermos rápidos desde início e, claro, com o desenrolar das especiais e maior à-vontade, irmos gradualmente explorando as potencialidades do nosso carro, proporcionando, sempre que possível, momentos que fiquem na memória dos adeptos.”

Eduardo Veiga destaca também a forte concorrência: “É um rali com uma lista de inscritos de grande nível e com vários pilotos locais que, pelo profundo conhecimento dos traçados, irão fazer subir o nível ao cronómetro. Mas esses são fatores que só aumentam a nossa motivação.”