Eduardo Carpinteiro Albino lidera Azores E-Rallye | AutoSport

Eduardo Carpinteiro Albino e José C. Figueiredo são os líderes do Azores E-Rallye depois de concluído o primeiro dos dois dias de competição da organização do Grupo Desportivo Comercial. A dupla do KIA Niro EV regressou à Lagoa, cidade anfitriã da segunda prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias, com uma penalização de 52 pontos, menos 10 que os seus maiores adversários até à altura.

O evento, que é também candidato à FIA Eco Rally Cup de 2024, tem sido palco de uma grande disputa pela liderança pois os atuais segundos classificados, Nuno Serrano e Alexandre Berardo, também em KIA Nero EV, passaram igualmente duas vezes pelo comando. Não muito longe das equipas da frente estão Hugo Batista e Ivo Tavares, terceiros com um Ford Mustang Mach-E e com 68 pontos de penalização até ao momento.

O lote dos cinco primeiros classificados no final da segunda secção inclui ainda Rodolfo e Andreia Serrano, ao volante de um Nissan Leaf, e João Gonçalves e Pedro Condessa, a bordo de um BMW i3. A sua penalização, no entanto, não deverá permitir, em condições normais, que possam vir a aspirar pelo pódio.

O Azores E-Rallye regressa amanhã, domingo, 25 de junho, à estrada para as terceira e quarta secções. A prova volta a arrancar da Lagoa, às 09:00, e prevê a disputa de Pico da Pedra, Cooperativa e Lagoa de Prata antes de um reagrupamento nos Poços de São Vicente Ferreira, entre as 10:05 e 10:35. A última secção terá a passagem por Criação, Santa Bárbara, Volcano Stage, Pico de Mafra e Lagoa do Alferes. O rali termina no Campo de Futebol das Sete Cidades às 12:00.

Rodolfo e Andreia Serrano, tripulando um Nissan Leaf, foram os vencedores da Lagoa Street Stage, prova complementar do Azores E-Rallye que teve como palco a rede urbana da cidade que acolhe e apoia esta organização do Grupo Desportivo Comercial. Esta prova-espetáculo foi a única realizada em circuito neste evento que integra o Campeonato de Portugal de Novas Energia e se desenrola na ilha de São Miguel ao longo deste fim de semana.

Ao pódio desta classificativa em que era premiada a proximidade entre as voltas efetuadas ao circuito, subiram também as equipas que têm vindo a discutir a liderança absoluta no rali, Nuno Serrano/Alexandre Berardo e Eduardo Carpinteiro Albino/José C. Figueiredo, ambas em KIA Niro EV. Percorrendo o Azores E-Rallye várias das paisagens icónicas da Ilha Verde, a Lagoa Street Stage permitiu uma maior proximidade com a população e o público.

João Gonçalves e Pedro Condessa, que fazem equipa num Hyundai Ioniq 5, foram os melhores na Eficiência Energética, adentro do Azores E-Rallye, prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias que se disputa este fim de semana na ilha açoriana de São Miguel. Ao pódio desta competição foram também António Menezes/João Ambar em Volvo XC40 e Nuno Serrano/Alexandre Berardo com um KIA Niro EV.

O Azores E-Rallye é uma prova de regularidade destinada exclusivamente a concorrentes com viaturas elétricas e, inserido na política de procura da sustentabilidade ambiental, sempre defendida e reconhecida ao Grupo Desportivo Comercial, representa o paradigma da competição automóvel no futuro. Nesse contexto, tem especial destaque a Eficiência Energética, classificação em que é premiada a melhor utilização da energia disponível nas viaturas.