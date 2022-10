Eduardo Carpinteiro Albino e José Carlos Figueiredo vencem Eco Rally Lisboa | AutoSport

A Equipa Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, em Renault Zoe, e integrantes da equipa Prio-Renault Eco Time, venceram hoje a primeira edição do Eco Rally Lisboa, a quinta etapa do Campeonato de Portugal de Novas Energias-Prio.

Nos restantes lugares do pódio ficaram Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em BMW i3, e em terceiro lugar a dupla Carlos Silva/António Serrão, em Fiat e500.



Em primeiro lugar na eficiência energética ficou a dupla Bruno Magalhães/Carlos Magalhães, em Hyundai Ioniq 5, a competição feminina foi ganha por Magda Ferreira/Rosário Magalhães em Kia EV6, e a Taça 50kW, destinada aos concorrentes com viaturas cuja capacidade da bateria é inferior a 50kW, foi ganha pela dupla Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em BMW i3.



Esta primeira edição do Eco Rally Lisboa foi marcada por uma assinalável êxito desportivo e suscitou um acrescido interesse na modalidade, também graças à presença de renomados pilotos portugueses de ralis tradicionais, e que trouxeram um adicional interesse mediático à prova, como é o caso dos ex-campeões Rui Madeira, em Kia e-Niro, que nesta prova fez equipa com Sancho Ramalho e conseguiu um excelente 4º. Lugar; Bruno Magalhães, em Hyundai Ionic 5, que teve como navegador Carlos Magalhães ficou em 8º. lugar; Bernardo Sousa, em Citroen DS4, com o navegador Nuno Rodrigues da Silva, em 12º. lugar e Ricardo Teodósio, em Hyundai Ionic 5, que fez equipa com José Teixeira, terminou na 17ª. posição.



Fruto da vitória nesta primeira edição do Eco Rally Lisboa, que integra o “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio” e em que participaram 21 equipas, Eduardo Carpinteiro Albino reforçou a sua liderança no Campeonato de Portugal de Novas Energias-Prio, liderança que até ao início desta prova partilhava com Nuno Serrano, deixando tudo em aberto para a sexta e última prova do Campeonato, o “E-Rali Sharish – Alentejo Central”, que terá lugar nos dias 19 e 20 de novembro, em terras alentejanas e que terá partida e chegada em Reguengos de Monsaraz.



Da equipa vencedora, integrante da equipa Prio-Renault Eco Team, Eduardo Carpinteiro Albino, manifestou “que fruto do tipo de estradas que compunham o percurso e do road-book que era bastante diferente do que é habitual, a prova obrigou a uma exigência acrescida tanto em termos de condução como de navegação”, e destacou “a esperança em vencer a edição 2022 do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio”, depositando grande expectativa na prova a realizar em novembro no Alentejo”. Já o seu navegador, José Carlos Figueiredo, salientou “a excelente sintonia entre piloto e navegador, indispensáveis para a vitória nesta prova, fruto da grande exigência na navegação ao longo de todo o percurso”.



Os dois dias da prova, disputados entre percursos citadinos e a paisagem vinhateira da região de Lisboa foram marcados por uma elevada competitividade e incerteza na classificação geral que começou por ser liderada por Hugo Batista/Ivo Tavares, até que a equipa Eduardo Carpinteiro Albino/ José Carlos Figueiredo assumiu a liderança para não a largar até final. Nos restantes lugares do pódio a incerteza manteve-se até ao final.



Recorde-se que o “Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO” – é uma competição que une a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e o CCP – e é a única competição automobilística portuguesa com recurso apenas às energias alternativas, exclusivamente destinada a veículos BEV (battery electric vehicle), 100% elétricos. O campeonato tem a PRIO como patrocinador principal, dando o naming à prova, e é disputado na modalidade de regularidade.



A próxima prova do “Campeonato de Portugal de Novas Energias-Prio” e que encerra a edição deste ano, terá lugar no Alentejo, nos dias 19 e 20 de novembro – E-Rali Sarish Alentejo Central – com partida e chegada a Reguengos de Monsaraz.