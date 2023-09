Eco Rally Madeira: Carlos Silva/Sancho Ramalho estreiam-se a vencer | AutoSport

A equipa Carlos Silva/Sancho Ramalho, em Polestar 2, venceu a edição 2023 do Eco Rally Madeira.

Nesta que foi a quarta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias Prio, em segundo lugar ficaram Pedro Morais/Sílvia Coutinho, ao volante de um Volkswagen ID3, e Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo alcançaram a terceira posição do pódio, conduzindo um Kia Niro EV.

Numa prova em que também se classifica a eficiência energética, avaliando a melhor gestão da energia disponível nas viaturas, os vencedores desta categoria foram Duarte Gonçalves e Vítor Rodrigues, em Smart #1, que levantaram assim a Taça de Eficiência Energética.

O Eco Rally Madeira 2023 começou com a “Funchal Street Stage”, uma prova também ela com classificação própria, e que foi ganha pela equipa Nuno Serrano/Alexandre Berardo, em Kia Niro EV.

Contando com cerca de 30 inscritos, entre os quais o campeão do mundo em título, e o atual campeão de Portugal, a prova, em que os prémios dos vencedores foram entregues pelo Secretário Regional de Turismo e Cultura da Madeira, Eduardo Jesus e pelo Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e na qual a equipa madeirense melhor classificada acabou em 16º. lugar, salda-se por um balanço extremamente positivo tanto a nível desportivo como de sensibilização para as questões ambientais e da temática das energias não poluentes.

Carlos Silva, piloto da equipa vencedora, e naturalmente satisfeito com o resultado alcançado, destacou a forma como a equipa se preparou para esta prova e, fruto dessa preparação e do desempenho nas estradas sempre exigentes da Ilha da Madeira, conseguiu atingir o principal objetivo que era a vitória, “vitória esta que teve uma “sabor especial” porquanto não só se trata da primeira edição do Eco Rally Madeira, como também o percurso apresentava desafios bem diferentes dos que com os que se deparam as equipas nas estradas do continente, e que ficou bem visível na forma como ficou ordenada a classificação final e sobretudo como ao longo de todo o Rally houve sempre uma indecisão em relação à forma como viriam a ser ocupados os lugares do pódio”.

Sancho Ramalho, navegador da equipa vencedora, salientou que se “tratou de uma vitória difícil num rally bem organizado e desafiante até ao último controlo”.

A próxima etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio”, vai acontecer em Lisboa, nos próximos dias 21 e 22 de outubro.

Antes da prova final, que se disputará em Dezembro, em Vila Nova de Gaia, a competição em que participam apenas veículos elétricos homologados para utilização quotidiana, vai passar ainda pelo Alentejo, para disputar o E-Rally Reguengos/Mourão/Redondo, nos dias 18 e 19 de novembro.