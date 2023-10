Eco Rally Lisboa: Eduardo Carpinteiro Albino vence e reforça liderança no campeonato | AutoSport

A equipa Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, em Kia, venceu a quinta etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio” – o Eco Rally Lisboa – , prova que se disputou neste fim de semana nas estradas da região de Lisboa.

Numa prova extremamente disputada, e em que os dois primeiros classificados ficaram separados por escassos três pontos – conquistados mesmo na parte final dos troços classificativos -, os restantes lugares do pódio foram ocupados por Nuno Serrano/Alexandre Berardo, também em Kia, em segundo lugar, e por Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em Hyundai, a ocuparem a terceira posição.

Disputado na modalidade de Regularidade, e com 96,70 Km discutidos em 14 setores classificativos, a prova, para além da componente regularidade, teve também em disputa a Eficiência Energética, na qual se sagraram vencedores Pedro Morais/Silvia Coutinho.

Na manhã deste domingo, disputou-se ainda a “Street Stage Belém”, na Praça do Império, em Lisboa, um percurso com classificação própria e que não conta para a classificação final da prova, disputado em circuito fechado, também no formato de regularidade, do qual se sagrou vencedora a equipa Henrique Sanchez/Bruno Fonseca.

Com os resultados alcançados no Eco Rally Lisboa, tanto Eduardo Carpinteiro Albino, como o navegador José Carlos Figueiredo, veem reforçada a liderança da edição 2023 do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio”, o mesmo sucedendo com a equipa “Kia-ACP Electric-Prio”, cujos carros ocuparam os dois primeiros lugares da classificação final no Eco Rally Lisboa.

No final da prova, Eduardo Carpinteiro Albino disse “foi uma prova muito disputada, onde o trabalho de equipa foi muito importante e o José Carlos Figueiredo esteve irrepreensível na navegação. Conseguimos com esta vitória dar um importante passo para a tentativa de revalidar o título alcançado na época passada”. Destacou ainda que “com este Campeonato consegue haver provas muito competitivas, disputadas com viaturas de utilização diária e com zero emissões poluentes”.

Carlos Ferraz, em representação da Prio, a marca patrocinadora da edição 2023 do Campeonato de Portugal referiu que “alguns estudos apontam para que, em 2050, 80% da população viva em cidades do litoral. Apesar da crescente procura por veículos movidos a energias limpas, há ainda muita resistência à mudança. É importante continuar a levar a mensagem da descarbonização dos transportes às pessoas e a Prio, para além dos aspetos comerciais, está também, e desde a sua fundação, inequivocamente empenhada nas questões da preservação ambiental e da sustentabilidade, e, fruto dessa responsabilidade para com o ambiente e as gerações futuras, a nossa aposta em fornecer energias cada vez menos poluentes”.

Já Paulo Almeida, presidente do comité organizador do “Campeonato de Portugal de Novas Energias-Prio”, congratulou-se com a forma como o campeonato está a decorrer e, com a “cada vez maior competitividade que, prova após prova, se tem verificado entre as diversas equipas concorrentes e, paralelamente para como, fruto de iniciativas como esta e não só, a mobilidade elétrica e a consciencialização para as questões ambientais está hoje, com passos firmes e consistentes, cada vez mais presente no quotidiano das nossas vidas e até no dia-a-dia das Empresas e Instituições”.

Disputado na modalidade de regularidade, este campeonato faz parte do calendário oficial da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), e apenas podem participar veículos ligeiros de passageiros, classificados com B.E.V. – Battery electric vehicles or pure or fully electric vehicles.

Numa altura em que faltam apenas realizar duas etapas, a competição ruma agora a terras alentejanas onde, nos dias 18 e 19 de novembro, se disputará o “E-Rally Ca Alentejo Central Reguengos/Mourão/Redondo”, terminando o campeonato em Vila Nova de Gaia com a realização, nos dias 8 a 10 de dezembro, do “Gaia Eco Rally”.