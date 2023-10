Eco Rally de Lisboa: Rui Madeira, Gonçalo Henriques, Ricardo Sousa… | AutoSport

Realiza-se este fim de semana, dias 21 e 22 de outubro o Eco Rally de Lisboa, quinta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias. A prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo terá lugar na zona de Lisboa. Disputado na modalidade de Regularidade e com uma componente extra de Concentração Turística, o Eco Rally Lisboa terá um total de 224,11 Km, dos quais 96,70 farão parte dos 14 setores cronometrados.

A prova está repartida em três seções, sendo que para o apuramento da eficiência energética apenas contam os resultados de consumos da primeira seção.

A partir das 11h00 do dia 21 de outubro, sábado, no Passeio Ribeirinho de Belém, junto ao Padrão dos Descobrimentos serão efetuadas as verificações técnicas e, às 14h00, no pórtico Prio que estará instalado no mesmo local, será dada a partida da primeira etapa, que tem chegada prevista para as 17h45, ao Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas.

No dia 22 de outubro, domingo, às 9h30 terá início junto ao Padrão dos Descobrimentos a 2ª secção, com a meta a ser cortada nos Jardins do Casino do Estoril.

Um dos momentos que se aguarda com mais expetativa é a realização às 12h20 de domingo da ‘Street Stage Belém’, na Praça do Império, um percurso que terá uma classificação própria e não contará para a classificação geral. Será disputada em circuito fechado, também no formato de regularidade, sendo o trajeto percorrido por duas vezes.

A cerimónia de pódio está marcada para as 14h00 de domingo, dia 22, no Passeio Ribeirinho de Belém, junto ao Padrão dos Descobrimentos.

O Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO tem por base aliar a sustentabilidade e as energias limpas à competição automóvel. Disputado na modalidade de regularidade no campeonato, que faz parte do calendário oficial da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) apenas podem participar veículos ligeiros de passageiros, classificados com B.E.V. – Battery electric vehicles or pure or fully electric vehicles.

Quando faltam disputar ainda três etapas (Eco Rally Lisboa, Eco-Rally Alentejo Central e Eco Rally Gaia) e a disputa pelos lugares do pódio está cada vez mais renhida, o Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO é liderado, a nível absoluto por Eduardo Carpinteiro Albino/José Figueiredo, seguido de Pedro Morais/Silvia Coutinho, Hugo Batista/Ivo Tavares e Nuno Serrano/Alexandre Berardo.

Quanto à Taça de Eficiência Energética, os três primeiros lugares a nível de condutores são ocupados por João Gonçalves, Pedro Morais e Nuno Serrano.

Em termos de inscritos e para além dos concorrentes habituais, o Eco Rally De Lisboa conta com alguns nomes menos habituais na competição, como é o caso de Rui Madeira (Ford Mustang Mach-e AWD 351 cv), Miguel Campos (Toyota BZ4X Xeam 10 W), Ricardo Sousa, piloto da Prolama Competicão (Peugeot e-208), Gonçalo Henriques (Renault Mégane E-TEC EV60).