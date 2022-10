ECO Rally de Lisboa: Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães, Bernardo Sousa, Rui Madeira…noutro registo | AutoSport

O CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo aceitou o desafio de realizar uma prova no Campeonato de novas Energias. Depois de entrar no CPTT com a Baja TT Montes Alentejanos, nos ralis com o Rally de Lisboa, agora é a vez do ECO Rally de Lisboa, integrado na competição nacional, pretendendo já em 2023 integrar o ECR-T-FIA ECO Rallye Cup.

No Eco Rally de Lisboa já estão Confirmados quatro campeões ‘nacionais’ de ralis é um deles Campeão do Mundo: Ricardo Teodósio (Hyundai), Bruno Magalhães (Hyundai), Bernardo Sousa (Citroën) e Rui Madeira (Mitsubishi), e a organização diz que possivelmente mais nomes sonantes deverão estar presentes na prova com outras marcas.

O Diretor de Prova é o madeirense Nelson Ferreira, e como já referimos a prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias é candidata ao Campeonato FIA EcoRallye 2023.

Vão ser testados novos troços na zona dos Vinhos de Lisboa, com grande potencial para no próximo ano integrar o Rally de Lisboa, que se vai realizar no final de junho.

O último Setor Seletivo único no domingo, realiza-se em Monsanto, que é só o maior pulmão verde numa capital europeia. O Centro Operacional e parque de partida e pódio fazem-se na Marina do Parque das Nações. A prova tem duas neutralizações, sábado em Alenquer e domingo de manhã em Belém. A prova conta com vários apoios entre eles a associação UVE.