Eco Rally de Lisboa: Carlos Silva conquista Taça de Portugal de Novas Energias

A dupla Carlos Silva/Sancho Ramalho (BMW i3) conquistou a Taça de Portugal de Novas Energias, ao vencer o Eco Rally de Lisboa, prova organizada pelo CPKA e que encerrou a época 2025 de Novas Energias. Líder desde o final da primeira metade da prova, Silva acabaria, na segunda, por manter a sua vantagem face a Eduardo Carpinteiro Albino (KIA EV3), para somar o segundo triunfo consecutivo neste rali lisboeta destinado a veículos 100% elétricos.

Na ligação matinal (8 setores de regularidade), entre o Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, e a vila de Mafra, onde os concorrentes finalizaram a primeira seção junto ao Palácio Nacional de Mafra, Carlos Silva totalizou 10.0 pontos de penalização, contra 13.0 de Carpinteiro Albino, surgindo Nuno Serrano (KIA EV3) já na terceira posição, na frente de João Botequilha (Volvo EX30), com Nuno Melo (Abarth 600E) a fechar o top 5.

Entre Mafra e a Marina de Cascais, com mais 4 setores de regularidade, mantiveram-se inalteráveis as quatro primeiras posições, sendo de registar a subida de Filipe Maia (Polestar 4) ao quinto lugar, enquanto Ricardo Sousa (Tesla Model 3) também ganhava um lugar a Nuno Geada (Mini Cooper SE).

“É sempre um prazer e um orgulho enorme disputar uma prova na nossa região, pois sou natural de Mafra, o que confere uma motivação acrescida. Tanto eu como o Sancho Ramalho gostamos de ser competitivos e hoje conseguimos reunir todas as condições para vencer este Eco Rally de Lisboa pela segunda vez. Estamos muito satisfeitos e mais ainda por conquistar a primeira edição da Taça de Portugal, uma novidade este ano nas Novas Energias. Esta vitória é o culminar de uma temporada muito produtiva para a equipa Prolama, pois ao recente terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Novas Energias juntamos agora a Taça de Portugal. De resto, cumpre-me dizer que este Eco Rally de Lisboa foi um sucesso, graças a um nível organizativo acima do que é habitual e com atenção a todos os pormenores, podendo dizer-se que alcançou o grau de excelência”, palavras de Carlos Silva, o primeiro piloto de Novas Energias a conquistar a Taça de Portugal, depois de triunfar no Eco Rally de Lisboa.

Classificação final

1º, Carlos Silva/Sancho Ramalho (BMW I3), 20.0 pontos

2º, Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo (KIA EV3), 23.0

3º, Nuno Serrano/Rui Martins (KIA EV3), 36.0

4º, João Botequilha/Magda Ferreira (Volvo EX30), 40.0

5º, Filipe Maia/Tiago Caio (Polestar 4), 52.0

6º, Nuno Melo/Francisco Melo (Abarth 600E), 62.0

7º, Nuno Marques/António Caldeira (Toyota BZ4X), 66.0

8º, Ricardo Sousa/Nuno Costa (Tesla Model 3), 107.0

9º, Nuno Geada/Sofia Geada (Mini Cooper SE), 156.0

10º, Paulo Guilherme/Ana Paes de Carvalho (Jeep Avenger), 251.0

11º, Sérgio Magno/Ana Joaquim (Peugeot E-308 GT), 259.0

12º, Vasco Paulino/José Sá Pires (Citroen E- C3), 333.0

13º, Georgino Pedroso/Sérgio Cerveira (Tesla Model Y), 361.0

14º, Paulo Fiúza/Tiago Castanho (Renault R5 E-Tech), 527.0

15º, Bruno Carvalho/João Parreira (Ford Capri), 946.0