East African Safari Classic Rally: A aventura das duas Renault 4L continua (vídeo) | AutoSport

A aventura das duas Renault 4L continua! Apesar dos naturais contratempos, por exemplo na Renault 4L ‘vestida’ de zebra de Pedro Matos Chaves e Marco Barbosa, cedeu uma transmissão e foi rebocada até ao final do primeiro troço do terceiro dia por um veículo militar, mas depressa ficou pronta para seguir em frente e encarar o próximo desafio e no final do terceiro dia do East African Safari Classic Rally, duas Renault 4L à partida… duas à chegada, com António Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues da Silva a ultrapassarem todos os obstáculos.

Pelo meio, várias centenas de quilómetros percorridos, cheios de aventuras e emoções fortes, onde nem faltaram encontros com elefantes, zebras e outros animais no seu habitat natural!

Quanto às super-resistentes Renault 4L, continuam a surpreender, voltando, mais uma vez, a mostrarem-se incansáveis! Veja o vídeo e fique a conhecer as histórias.