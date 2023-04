Dupla espanhola morre em acidente no Rally Villa de Tineo | AutoSport

Rally Villa de Tineo

Estes dias têm sido terríveis para os ralis e depois da morte de Craig Breen, hoje no Rally Villa de Tineo, piloto e navegador perderam a vida. Julio César Castrillo e o Francisco Javier Álvarez são os nomes de mais uma tragédia nos ralis, depois de terem batido numa árvore com o seu Citroën DS3 N5. Assim que se soube do trágico acidente, a prova foi de imediato terminada.

FOTO Twitter Anton @topo2141