Duas Renault 4L lusas no East African Safari Classic Rally | AutoSport

A apresentação oficial será terça-feira, mas está confirmado: a mítica Renault 4L lusa vai ter novas aventuras, e desta vez não é uma, mas sim duas. Com o apoio da Renault Portugal e no âmbito do 60º aniversário do modelo, duas Renault 4L vão participar no maior e mais duro rali de automóveis clássicos do mundo.

Uma delas, com o ex-piloto de F1 e ex-bicampeão nacional de ralis, Pedro Matos Chaves (também ex-piloto oficial da Renault) que será acompanhado por Marco Barbosa.

Aos comandos da outra Renault 4L, a famosa dupla António Pinto dos Santos/Nuno Rodrigues de Silva.

Pela frente têm cerca de difíceis 5.000 quilómetros nas duras picadas africanas do Quénia. A partida para o East African Safari Classic Rally está marcada para o dia 10 de fevereiro.

Na próxima semana dar-lhe-emos todos os detalhes desta participação.