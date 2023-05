Domingos Sport quer ‘refresh do parque automóvel’ nos ralis nacionais com os N5 | AutoSport

A Domingos Sport, em parceria com a espanhola RMC Motorsport, pretende com a introdução dos carros da categoria N5 preencher a lacuna que tem vindo a ser criada com o desaparecimento progressivo dos carros do antigo Grupo N, com os quais tem grande experiência de trabalho. Em exclusivo ao AutoSport, Ricardo Domingos da Domingos Sport e Roberto Méndez da RMC, explicam este novo projeto em Portugal, que está, para já, apenas homologado para os Campeonatos Promo e Start, mas que ambos os responsáveis esperam poder vir a correr no futuro também no Campeonato de Portugal de Ralis. O valor do carro novo, pronto a correr, com um kit (terra ou asfalto) e todo o equipamento, custa 137.000€ + Kit terra ou asfalto, mais 12.000€ (travões/suspensões).