Dois espectadores mortos em rali italiano | AutoSport

Hoje foi novamente um dia trágico nos ralis. Em Itália, numa prova regional, o Rali Appenino-Reggiano, dois espectadores morreram depois de terem sido atropelados na sequência de uma saída de estrada de um dos concorrentes.

Segundo a imprensa local, as vítimas são dois homens de 21 e 35 anos, que não resistiram à colisão com um carro. Segundo se sabe, os espectadores estavam numa pequena colina, numa zona rápida em que os concorrentes perfazem uma ligeira esquerda, mas numa saída de estrada, em alta velocidade, a dinâmica de um acidente é sempre muito incerta, e os infortunados espectadores acabaram por perder a vida. Ainda foram transportados de helicóptero para o hospital de Bérgamo, mas acabaram por não resistir aos ferimentos. Como é quase sempre habitual em acidentes nos ralis, nada sucedeu aos concorrentes, que saíram totalmente ilesos do acidente.