Documentário Maria Salvo, “Um desafio para Laura”: uma ‘guerreira’ em honra da irmã | AutoSport

“Um desafio para Laura” foi a homenagem que Maria Salvo quis dedicar à memória da sua irmã Laura, uma viagem cheia de emoções e centenas de quilómetros partilhada entre um grupo de amigos com um objetivo comum: completar a distância entre Madrid e Lisboa de bicicleta em três etapas.

A razão pela qual foi feita esta dedicatória, todos se lembram. Há dois anos, no Rali Vidreiro, Laura Salvo perdia a vida na sequência de um brutal acidente. Ironia do destino, a sua irmã Maria, marcou também presença nessa prova como concorrente na mesma competição, a Peugeot Rally Cup Ibérica, e como se pode calcular, viveu de muito perto a tragédia.

Agora, dois anos depois, testemunhamos de perto momentos muito intensos, emocionais, quando Sergio Francoli e Maria Salvo venceram a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup no Rali Vidreiro, exatamente dois anos depois da irmã ter perdido a vida. Se estivesse a ver, certamente Laura Salvo teria sorrido…

Veja o documentário “Um desafio para Laura” e conheça um pouco melhor a história