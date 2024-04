Diogo Mil-Homens: “Se repetirmos o que fizemos nas Camélias em 2023 será excelente!”

A edição 2024 do Rali das Camélias tem um percurso competitivo todo disputado no sábado, dia 13 de abril. A seção matinal contempla uma passagem pelas especiais de Cascais (11,48km) e Mafra (10,35 km). A seção da tarde é a mais longo e inclui uma dupla passagem pelas especiais da Tapada Nacional (15,10 km) e de Sintra (9,68 km), antes do epílogo da prova decorrer no Palácio Nacional de Sintra.

Será com um honroso e merecido número 5 nas portas do endiabrado Toyota Starlet que Diogo Mil-Homens e Pedro Oliveira enfrentarão a edição 2024 da prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal, tendo como mote e objetivo andar rápido e repetir a exibição de fino recorte que protagonizaram em 2023, quando levaram o carro nipónico a um brilhante 4º lugar da geral.

