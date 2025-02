Diogo Mil-Homens no Rali das Camélias: “Vai ser uma luta tremenda”

Navegado, como sempre, por Pedro Oliveira, Diogo Mil-Homens estará à partida da prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal de olhos postos na luta pela primazia das Duas Rodas Motrizes, sem enjeitar integrar o naipe de pilotos que discutirão as posições cimeiras da geral.

Na mente do endiabrado piloto do Toyota Starlet está a vontade e o foco de repetir a colossal ‘faena’ que protagonizou na edição de 2024 do bilstein group Rallye das Camélias, discutindo então taco-a-taco com os mais rápidos e coroando a performance com uma presença no pódio absoluto, dominado ainda a refrega reservada às Duas Rodas motrizes.

“Não escondo que queremos repetir a dose de 2024, embora tenhamos a noção de que será uma tarefa árdua, pois o nível de inscritos para as Camélias é muito grande, em qualidade e em quantidade. Vai ser uma luta tremenda quer nas 2RM, quer para a geral. Mas iremos fazer a nossa prova, atacar como gostamos e esperar que a sorte esteja do nosso lado. Se surgir a oportunidade, vamos fazer tudo para sermos novamente bem sucedidos”, assume Diogo Mil-Homens.

A presença nesta edição 2025 reveste-se de um carácter muito particular para o piloto e a equipa: “queremos estar presentes nesta edição especial por ser uma homenagem ao Luís Caramelo e também para ajudar o Clube de Motorismo de Setúbal a não deixar o Rali das Camélias. Felizmente tenho muitas memórias do Luís com quem tinha o privilégio de privar várias vezes, mas tenho como melhor memória o sorriso dele cada vez que me via durante o rali e que me dizia sempre… puto não é preciso bater tanto neles!…”

O irreverente e bem preparado Toyota Starlet apresenta-se “sem novidades de maior, mas sei que será a arma forte do costume. Tenho total confiança na competitividade do carro., pois a nossa equipa faz um excelente trabalho de preparação”.

Sexta-feira, 7 fevereiro, é integralmente dedicado às verificações técnicas e administrativas do bilstein group Rali das Camélias que decorrem, entre as 14.00 e as 18.00 horas, nas instalações do bilstein group, situadas em Venda de Pinheiro, na Malveira.

Sábado, 8 de fevereiro, é tempo da etapa única da prova, com a partida e a chegada a terem como palco os jardins do Casino do Estoril. o Bilstein Group Rali das Camélias 2025 terá uma extensão total de 263,08 km, dos quais 61,67 contra o cronómetro, distribuídos por 6 classificativas.