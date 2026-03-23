Diogo Marujo abre época com vitória: “Ganhar é motivador, sobretudo para um piloto jovem”

Diogo Marujo iniciou a temporada de 2026 com uma vitória no Rali Terras de Oiro, ronda inaugural do Portugal Rally Series, aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 evo.

Aos 20 anos, o piloto de Mafra alcançou o terceiro triunfo da carreira em ralis, impondo-se no asfalto de Vila Velha de Ródão perante adversários como Pedro Lago Vieira (Skoda Fabia RS Rally2) e a Adruzilo Lopes (Skoda Fabia Rally2 evo).

Domínio em seis das nove especiais

Navegado por Jorge “Jet” Carvalho, Diogo Marujo entrou na prova com um ritmo forte e manteve-se sempre na liderança da classificação. A dupla foi a mais rápida em seis das nove especiais disputadas, confirmando a competitividade do conjunto Skoda Fabia Rally2 evo preparado e assistido pela Racing 4 You.

Depois de ter encerrado a época de 2025 com uma vitória na prova de Lousada do Portugal Rally Series, o jovem piloto voltou a responder com um desempenho convincente logo na abertura de 2026, reforçando a trajetória de crescimento no pelotão nacional de ralis. Sem problemas de fiabilidade no carro, Marujo pôde gerir o andamento e consolidar um resultado importante para as ambições desportivas da nova época.

Declarações de Diogo Marujo após a vitória

No final da prova, Diogo Marujo sublinhou a importância do resultado para a sua evolução. “Ganhar é sempre motivador, sobretudo para um piloto jovem como eu”, afirmou, após subir ao topo do pódio na vila raiana. “Era um rali curto, mas conseguimos ser rápidos desde o primeiro quilómetro, sem cometer erros. Sinto-me cada vez mais confiante com o Rally2, e isso é fruto do trabalho que tenho feito com o ‘Jet’ e com toda a equipa Racing 4 You, a quem agradeço pelo apoio incondicional.”

O piloto de Mafra projetou já os próximos desafios da temporada: “O meu objetivo, agora, é preparar a fase de terra da temporada e continuar a evoluir”, concluiu, apontando à continuidade do trabalho conjunto com o navegador e a equipa técnica.

Próximo desafio: Rali Serra da Cabreira

Depois do êxito nas Terras de Oiro, Diogo Marujo centra agora atenções no Rali Serra da Cabreira, que será disputado nos emblemáticos troços de terra de Vieira do Minho, na próxima sexta-feira e sábado. A passagem para a terra marcará a próxima fase da época, oferecendo novo terreno para o jovem piloto consolidar a adaptação ao Rally2 e manter o ciclo de resultados positivos.