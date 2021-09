Diogo Gago em segundo após o 1º dia do Rali das Astúrias | AutoSport

Grande rali estão a fazer Diogo Gago e Jorge Carvalho, no Renault Clio RSR Rally5 da The Racing Factory. A dupla lusa terminou o primeiro dia de prova a 5.0s dos líderes, Jorge Sueiras/María Blanco (Renault Clio RSR Rally5).

A dupla lusa chegou mesmo a vencer uma especial, oscilando entre o segundo e terceiro lugar da Clio Trophy Spain. Hoje, realizam-se mais seis troços e para já, disputado que está o primeiro troço do dia, Diogo Gago e Jorge Carvalho mantêm o segundo lugar, agora a 7.6s dos líderes.

