Diogo Gago arranca Clio Trophy Espanha com um 5º lugar

Diogo Gago e Jorge Carvalho terminaram a primeira prova do Clio Trophy Espanha, o Rallye Sierra Morena, na quinta posição entre os concorrentes do troféu que se realiza com os Renault Clio RSR Rally 5. Depois de terem terminado o dia de ontem na quarta posição já a 1m37.8s da frente, não muito longe do quinto classificado, hoje recuperaram uma posição, logo na quinta especial, por ali ficaram. A prova foi ganha pelo espanhol Tabares Leal, que bateu o francês Thomas Chauffray por 30.1s.