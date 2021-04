Diogo Gago aposta no Clio Trophy Spain com a The Racing Factory

Diogo Gago está de regresso aos ralis e às competições monomarca! Depois de, em 2010, ter dado início à sua carreira ao volante de Seat Marbella, de ter alcançado mais tarde alguns êxitos além fronteiras e das mais recentes experiências ao volante de viaturas de categoria R5, o jovem piloto algarvio une esforços com a The Racing Factory para o seu regresso de forma sustentada ao desporto motorizado, apostando na participação no Clio Trophy Spain, competição disputada ao volante de um Renault Clio RS, voltando a contar com Jorge Carvalho como navegador.

Construído de acordo com as novas regulamentações da categoria Rally 5, o Renault Clio oferecerá a Diogo Gago a oportunidade de participar numa competição competitiva, a bordo de uma viatura confiável, com um nível de equipamento bastante interessante e custos operacionais controlados que lhe poderão permitir relançar a sua carreira, de forma sustentada. Para Justino Reis, “este é mais um projeto que demonstra a vontade, que a The Racing Factory tem, em apostar em talentos nacionais, apoiando-os na organização, planificação e evolução das suas carreiras, mostrando estar atenta e disponível para trabalhar em todo o tipo de mercados. Olhamos para esta competição como uma excelente forma de entrada nos ralis, numa viatura com custos ‘acessíveis’ e que, neste caso concreto, poderá vir a permitir uma nova experiência ao Diogo Gago”, começou por dizer antes de destacar que “estamos satisfeitos também por termos recebido a primeira unidade do Renault Clio RS Rally5 a chegar a Portugal, uma viatura de uma marca que tem uma história de ouro nos ralis em nacionais e, também por isso, esperamos que para além do programa do Diogo no Clio Trophy Spain, possamos também estar à partida de mais algumas provas em território nacional, para mostrar as potencialidades deste produto competição Renault.”