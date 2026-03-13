Diego Ruiloba com o novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Lancia chega a Espanha com regresso oficial 30 anos depois: Portugal é já a seguir…

Trinta anos após o último título em Espanha, a Lancia regressa em 2026 ao topo dos ralis espanhóis com uma estrutura oficial dedicada, a Lancia Corse España, alinhando a nova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no Supercampeonato de España de Rallyes (S‑CER). O programa marca a extensão para o nacional espanhol do projeto que simboliza o retorno competitivo da marca italiana ao panorama internacional, depois da estreia da Ypsilon Rally2 HF Integrale no WRC2. Agora só falta o Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Rally2 português…

A operação desportiva em Espanha será gerida pelo próprio importador Lancia Espanha, com suporte técnico da Sports & You, distribuidor oficial da Stellantis Motorsport para Espanha e Portugal. É a mesma estrutura ibérica que já deu provas de competitividade em programas com viaturas Rally2 de outras marcas do grupo, reforçando a ambição de colocar a Lancia, de novo, entre os protagonistas de um dos campeonatos nacionais mais competitivos da Europa.

Ruiloba lidera projeto com ambição de vencer

A Lancia Corse España aposta na dupla asturiana Diego Ruiloba / Ángel Vela para liderar o regresso. Vice‑campeões do S‑CER em 2024 e estreantes no WRC em 2025 como ‘protegidos’ da Stellantis Motorsport, Ruiloba e Vela chegam ao projeto com um palmarés que já inclui mais de uma dúzia de títulos em troféus e séries ibéricas, entre os quais a Peugeot Rally Cup Ibérica.

O próprio Ruiloba não escondeu o entusiasmo por se tornar rosto deste regresso histórico. “Estou muito entusiasmado por me juntar a uma marca tão prestigiada como a Lancia”, afirmou. “Estou ansioso por entrar no novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e dar cem por cento, tanto pela equipa como pela marca que vou representar. Tenho a certeza de que vamos lutar pela vitória.” A ambição assumida desde o primeiro dia enquadra a meta da Lancia Corse España: não apenas marcar presença, mas disputar triunfos à geral desde o arranque da época.

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O programa arranca já no Rally La Nucía (Alicante), prova inaugural do S‑CER 2026, com a Ypsilon Rally2 HF Integrale em estreia absoluta no campeonato espanhol. Ao longo do ano, a equipa estará presente em nove ralis, combinando asfalto e terra: La Nucía, Sierra Morena, Ciudad de Utiel, Ourense, Rías Baixas, Isla de Los Volcanes, Princesa de Asturias Blendio, Villa de Llanes e RallyRACC Catalunya – Costa Daurada.

Herança de Bagration, Stratos e Delta como base para novo ciclo

O regresso oficial da Lancia a Espanha é apresentado pela própria marca como continuidade de uma história iniciada ainda na era dourada dos ralis. A ligação começou com Jorge de Bagration, campeão espanhol de ralis de asfalto em 1979 e 1981 ao volante de um Lancia Stratos HF, e prolongou‑se nos anos seguintes com nomes como Salvador Servià, Juan Carlos Oñoro, Gustavo Trelles e Jesús Puras, que levaram modelos icónicos como o Lancia Rally 037, o Delta S4 e o Delta HF Integrale a títulos e vitórias no nacional.

Se o desempenho em La Nucía confirmar o potencial da Ypsilon Rally2 HF Integrale e de Ruiloba, 2026 poderá marcar não só o regresso da Lancia às vitórias em Espanha, mas também a consolidação de um eixo ibérico – via Sports & You e Stellantis Motorsport – capaz de alimentar talentos e projetos rumo aos palcos do WRC.