Desafio Kumho Tyre: Excelente arranque de época | AutoSport

O Rali de Vieira do Minho foi o primeiro palco do Desafio Kumho Tyre e os pilotos equipas com os pneus da marca coreana tiveram excelentes desempenhos.

Nas icónicas e desafiantes especiais da Serra da Cabreira, as “borrachas” Kumho foram um argumento de peso na discussão da primazia nas diferentes frentes de “combate”: a liderança do rali esteve sempre nas mãos de equipas Kumho!

Na sexta-feira, a dupla passagem pelos 1,93 Kms da Super Especial construída no parque da vila de Vieira do Minho, viu Adruzilo Lopes e Paulo Leones assumir a liderança, capitaneando um trio de Mitsubishi Lancer EVO X que se colocaram logo nas posições de pódio, com as duas outras máquinas nipónicas a serem tripuladas pelas duplas Fernando Teotónio/Luís Morgadinho e Fernando Peres/José Pedro Silva.

Também nas duas rodas motrizes, foi tempo da “armada” Kumho mostrar logo as garras, com Isaac Portela e Duarte Susano, num Citroen C2, a iniciarem a “faena” que os haveria de conduzir ao domínio nesta luta particular.

A etapa de sábado contemplava seis especiais, correspondentes a triplas passagens pelos troços de Senhora da Fé/Serradela e Serradela/Agra.

Adruzilo Lopes cimentou a liderança nas duas primeiras especiais do dia, mas sempre com Fernando Teotónio por perto, com Fernando Peres a cair na classificação, com problemas na passagem inaugural por Serradela/Agra.

Depois, foi Adruzilo que viu o azar bater-lhe à porta e, na especial seguinte, furou caindo para o 19ª lugar, de onde ainda conseguiria recuperar até ao 10º lugar final.

Senhor de uma condução rápida, mas a evitar todos os obstáculos, Fernando Teotónio comemorou o seu regresso à “armada” Kumho com um domínio total da prova a partir daí gerindo muito bem a vantagem amealhada e levando juntamente com Luís Morgadinho o Mitsubishi Lancer EVO IX da Macambi Racing Team a uma vitória que lhes assenta bem. Ao triunfo no rali somaram logicamente outro na Divisão 1 do 5º Desafio Kumho Portugal, que viu arrancar em Vieira do Minho os Desafios Kumho Norte e Terra.

Autor de uma recuperação notável, Fernando Peres conseguiu nas quatro especiais de fecho do rali galgar de 10º até 2º da geral, terminando a pouco menos de minuto e meio de Teotónio. O consagrado piloto do Porto foi ainda 2º na Divisão 1 Kumho.

Regularidade e eficácia são os termos certos para aplaudir a exibição segura de Alexandrino Dinis e Luís Ribeiro. Conseguiram levar o Mitsubishi Lancer EVO IX ao 3º lugar da geral, resistindo a todos os desafios de um rali duro com frieza e foco, saindo de terras raianas com um saboroso pódio neste arranque do Promo e do DKP, já que forma obviamente terceiros nas contas da mesma divisão do Desafio.

Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão voltaram a provar toda a capacidade que possuem de andar nas posições da frente e saíram de Vieira do Minho com um quarto lugar da geral e no DKP, pontuando fortemente nas diferentes frentes onde serão sempre uma dupla a ter em conta para a discussão da supremacia.

No 6º lugar da geral aparece mais uma das duplas que esteve em grande destaque na prova. Falamos de Isaac Portela e Duarte Susano que cupriram á risca no rali o que tinham prometido na antevisão á prova. Extraíram do seu Citroen C2 todo o seu potencial e “voaram” nos troços de terra, dominando a seu belo prazer as lides das Duas Rodas Motrizes (2RM), logrando obviamente o mesmo nas contas competitivas da Divisão 2 do Desafio Kumho Portugal, que venceram com autoridade e naturalidade.

Extra Desafio, mas apostando nos Kumho, Tiago Caetano e Marco Vilas Boas colocaram o seu Citroen Saxo no 7º posto, tendo logo atrás os quintos colocados da Divisão 1 Kumho. Falámos dos durienses Henrique Rodrigues e Daniel Rodrigues que, aos comandos do habitual Mitsubishi Lancer EVO VII, terminaram a prova em 8º, optando por uma toada cautelosa nesta primeira abordagem ao Promo.

No 9º lugar da geral e 6º da D1 do DKP, encontrámos o Subaru Impreza de Rui Silva Santos e João Sebastião que, mais uma vez, lograram concluir um rali e conquistar um bom pecúlio pontual.

O pódio da Divisão 2 do 5º Desafio Kumho Portugal ficou completo com a presença na 2ª posição da dupla Filipe Leite/José Carlos Silva (Renault Clio), com Helder

Cordeiro e Pedro Henriques a assegurarem o 3º posto, utilizando o Fiat Punto HGT, habitual arma do piloto de Leiria para as provas de terra.

João Castanheira e Carlota Teles abandonaram logo na 3ª PEC, na sequência de um “capotanço” que deixou maltratado o Ford Fiesta R2. A mesma passagem pela especial de Vieira do Minho foi também madrasta para Eduardo Santos e Pedro Dias da Silva. A dupla do Peugeot 208 R2 também deitou a toalha ao chão devido a uma saída de estrada.

Na segunda passagem por Senhora da Fé/Serradela, mais uma dupla Kumho abandonou. No caso, Sérgio Arteiro e Estefânio Pinto, num Mitsubishi Lancer EVO IX.

O 5º Desafio Kumho Portugal prossegue já no próximo fim-de-semana. Será na 2ª edição do Rally Resende Douro Verde, organizado pelo Targa Clube e que está integrado no Campeonato Start Centro de Ralis. A prova marcará o arranque dos Desafios Kumho Asfalto e Cent