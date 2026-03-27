Delecour regressa ao Europeu de Históricos com o Peugeot 306 Maxi

Lenda francesa aponta ao título na categoria Pré-2000 do EHRC em 2026

François Delecour vai regressar em pleno à competição histórica de alto nível em 2026, com um programa completo na categoria Pré-2000 do FIA European Historic Rally Championship (EHRC), ao volante de um Peugeot 306 Maxi preparado pela IKE Racing. O anúncio marca um novo capítulo na carreira do francês e reforça a ambição da equipa em lutar pelas primeiras posições ao longo de toda a época.

Regresso do 306 Maxi possível graças à evolução do regulamento

O 306 Maxi utilizado por Delecour é o mesmo tipo de modelo com o qual o piloto brilhou na década de 1990, então como oficial da Peugeot, e regressa agora à ribalta graças ao alargamento do regulamento da Appendix K, que passou a permitir a presença de viaturas deste tipo no Europeu de Históricos. “Com a evolução recente das regulamentações da Appendix K, é fantástico ver carros como o Peugeot 306 Maxi elegíveis para competir, o que torna esta oportunidade ainda mais especial”, sublinhou o francês, lembrando que foi com este carro que se sagrou campeão de França.

A IKE Racing desenvolveu um programa técnico alargado sobre o 306 Maxi e selou uma nova parceria com a Michelin, passando a equipar o carro com pneus da marca francesa, numa aposta clara em desempenho e consistência ao longo da temporada. “A equipa IKE fez um trabalho fantástico a preparar o carro e acredito que temos tudo o que é preciso para ser competitivos. Não venho apenas para desfrutar da experiência – quero lutar na frente”, avisou Delecour.

FIA destaca crescimento e relevância do Europeu de Históricos

Para a FIA, o regresso de um nome como Delecour é mais do que um trunfo mediático. “É fantástico receber um piloto do calibre de François Delecour de volta ao FIA European Historic Rally Championship”, afirmou Mathias Doutreleau, FIA Historic Championships & Committee Manager, destacando que a presença do francês, combinada com a entrada de carros como o 306 Maxi após a evolução da Appendix K, “ilustra o crescimento contínuo e a relevância da série”.

Com um piloto consagrado, um carro icónico e um pacote técnico reforçado, a dupla Delecour–IKE Racing parte para 2026 declaradamente apostada em montar um ataque sério ao título da categoria Pré-2000 do EHRC.