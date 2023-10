Decisão do título da Peugeot Rally Cup Ibérica entre Pedro Antunes e Sérgi Perez | AutoSport

Pedro Antunes e Sérgi Perez vão arrancar para o RACC Rally Catalunya / Costa Daurada – Rally de España, última jornada do ano da Peugeot Rally Cup Ibérica, para decidirem, entre si, a atribuição do título, numa situação semelhante às que ocorreram em 2022 e 2021 e que espelham o elevado grau de equilíbrio e competitividade desta competição.

Será, desta vez, um confronto que coloca frente a frente Portugal e Espanha, os países que dividem entre si as seis provas desta Temporada 6 da copa coorganizada pela Peugeot Portugal e Peugeot Espanha, com o apoio logístico e desportivo da Sports & You.

Com cinco ralis já corridos, reduz-se a 4,40 pontos o que separa Antunes de Perez, numa prova que tem um máximo de 33,6 pontos para distribuir: 25 pontos da vitória, mais 3 pontos para o melhor na Power Stage, tudo multiplicado por um fator 1,2 pontos. 9 Especiais em pisos de terra, conjugando 123,39 quilómetros cronometrados, num rali de dois dias (20 e 21 de outubro), que tem um percurso total de 686,68 quilómetros.

Será o tudo ou nada entre os dois únicos candidatos ao título, ambos apostando nas capacidades das suas equipas na preparação dos competitivos e robustos PEUGEOT 208 Rally4, visando alcançar o Grande Prémio Final: um programa de ralis em 2024 com uma viatura da categoria “Rally2”, em Espanha ou Portugal, ou um carro de “Rally4”, no Europeu de Ralis.

A história mais recente da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA volta a repetir-se no RACC Rally Catalunya / Costa Daurada – Rally de España 2023: Pedro Antunes e Sérgi Perez partem para a última prova da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2023 para decidirem entre si a atribuição do título, repetindo o que sucedeu há um ano, entre Diego Ruiloba e Óscar Palomo, e há dois entre Alejandro Cachón e Alberto Monarri, todos eles visando o Grande Prémio Final.

Naquele que será o derradeiro confronto do ano, Antunes chega à Catalunha com 94 pontos e uma magra vantagem de 4,4 pontos para Perez (89,60 pontos), o seu único adversário ao título desta Temporada 6. Os seus resultados assentam em várias subidas a pódios nos cinco ralis corridos até à data, para além de outras pontuações, nomeadamente os valiosos pontos extra atribuídos pelos tempos nas Power Stages. Mas qualquer deles também conta com uma desistência, pelo que fica sem efeito a potencial (des)vantagem da pontuação para descartar, pois para o escalonamento final só contam os cinco melhores resultados dos seis ralis do calendário.

Será um verdadeiro braço de ferro entre Antunes e Perez ao longo dos 123,39 quilómetros cronometrados das nove Especiais em asfalto que se correm entre esta sexta-feira e sábado (20 e 21 de outubro), parte do percurso total do RACC Rally Catalunya / Costa Daurada – Rally de España 2023. Ainda que se possam desenhar diversos cenários, quem ficar à frente do outro terá vantagem na corrida ao título, se bem que Perez tenha de ser um pouco mais incisivo do que Antunes e aproveitar o fator “casa”, num rali onde há 33,6 pontos para distribuir: 25 para o vencedor da prova, 20 para um potencial 2º lugar e 17 para um 3º (só considerando os lugares do pódio), bem como 3-2-1 pontos adicionais para os 3 mais rápidos na Power Stage, tudo isto multiplicado por um fator de 1,2 pontos.

Entre os Navegadores, é também essa a diferença pontual que separa Vitor Hugo de Lorena Romero, só que o copiloto que tem acompanhado Antunes ao longo do ano não pôde deslocar-se à prova catalã, sendo aqui substituído por Mário Castro. Ou seja, desenha-se uma potencial vantagem inicial para a copiloto espanhola que dita as notas no 208 Rally4 de Perez.

Presentes estarão, também, três pilotos que participaram na maioria das provas da copa e que têm aqui a possibilidade de escalar algumas posições no ranking final. Alex Español, atual 4º classificado, e Aleksandr Semenov, 6º à data, podem visar o 3º lugar final da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2023, pelo que irão, também eles, entregar-se a uma luta muito particular. Também Joosep Nögene, 11º classificado à partida deste rali, poderá até ascender ao 5º ou mesmo ao 4º lugar final.

Já o mais ausente Luis Morais (é apenas 22º do ranking de Pilotos) poderá, em condições excecionais, vir a integrar o top-10 final. Na vertente dos rookies, destaque-se a estreia na copa, nesta última prova do ano, de Oleg Fleganov, segundo piloto russo.