Danny Carreira vence Clio Trophy Portugal: “é o concretizar de um sonho”

Danny Carreira, jovem piloto radicado na Suíça, venceu a edição de estreia do Clio Trophy Portugal. aos 23 anos, mostra claramente atributos para se fazer um bom piloto de ralis.

No Rallye Vidreiro – Centro de Portugal, só não foi o mais rápido em duas das nove classificativas e com isso garantiu o triunfo na equilibrada nova competição.

Danny Carreira atingiu o ponto mais alto da sua (ainda) curta carreira com a vitória na edição de estreia do Clio Trophy Portugal. Radicado em Vernier, no cantão suíço de Genebra, a paixão pelos ralis levou-o a dividir-se, entre Portugal e a Suíça, em busca de um sonho. Começou em 2018, como navegador do pai, Nuno Carreira. A estreia oficial, ao volante, deu-se em 2022, no projeto FPAK Junior Team, destinado a lançar novos talentos nos ralis nacionais. No ano seguinte, deu logo nas vistas nas primeiras experiências com o Renault Clio Rally5 e, este ano, apostou no Clio Trophy Portugal, onde foi o único piloto a vencer três provas: Rali de Castelo Branco / Vila Velha de Ródão, Rali da Água – Transibérico Eurocidade Chaves / Verín, e o decisivo Rallye Vidreiro – Centro de Portugal.

“Estou mesmo muito feliz”, começou por sublinhar Danny Carreira (mais uma vez acompanhado por Marco Vilas Boas) na hora da consagração como vencedor do Rallye Vidreiro – Centro de Portugal e, sobretudo, como campeão do Clio Trophy Portugal. Sem conseguir disfarçar a emoção, prosseguiu: “Isto é resultado de muito trabalho, não apenas o meu, mas também dos navegadores que me acompanharam, da minha equipa e da minha família. Foi uma época espetacular, com grandes lutas e um ambiente fantástico entre todos. Honestamente, no início do ano, não pensava que tinha hipóteses de vencer o troféu. Isto é o concretizar de um sonho, mas ainda não realizei bem o que concretizei.”