Daniel Nunes: “Estamos na frente do campeonato…”

A pandemia do Covid-19 obrigou a que a caravana do Campeonato Portugal de Ralis tivesse uma paragem superior a quatro meses, isto após a realização do Rali Serras de Fafe em finais de fevereiro, onde a dupla da Inside Motor , Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro venceram a competição referente às 2 Rodas Motrizes, Challenge R2 & You e ainda foram os melhores na sua classe no European Rallye Trophy, aos comandos do Peugeot 208 R2: “Vamos reiniciar o campeonato ao ataque após esta paragem obrigatória. Esta é a nossa forma de estar neste desporto, sempre ao ataque. Era nossa vontade iniciar o Rali de Castelo Branco da mesma forma que iniciamos o Serras de Fafe, no entanto temos de nos concentrar em rodar o máximo em rodar de quilómetros em asfalto, pois é o tipo de piso onde já não corro há cerca de um ano. Queremos alcançar um bom resultado, mas só no final é que saberemos se o conseguimos. Estamos na frente do campeonato e não queríamos deixar fugir essa posição mas estamos conscientes da realidade pois é muito tempo de paragem e o asfalto albicastrense pode ser traiçoeiro”, conclui Daniel Nunes.

O Rali de Castelo Branco vai para a estrada dias 3,4 e 5 de Julho e vai ser disputado em 7 provas especiais de classificação sendo 99,69 km disputados ao cronómetro.