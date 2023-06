Daniel Amaral estreia-se como piloto no Rally de Lisboa | AutoSport

Será um novo e grande desafio aquele que espera o consagrado navegador. Após 16 anos a ditar notas, Daniel Amaral cumpre na prova onde se disputa a Taça de Portugal de Ralis um velho sonho de passar para o volante de um carro de ralis. Escolheu um Toyota Yaris GR4 e terá a seu lado o copiloto Joel Lutas.

A ideia já vem de longe. Daniel Amaral confessa que “havia um bichinho há muito tempo, mas ainda não tinha conseguido conciliar a minha vida profissional com este sonho”.

Meteu mãos à obra, ou, por outras palavras, começou a trabalhar arduamente para montar o projeto e foi bem sucedido na sua saga: “Consegui montar este projeto para este rali e colocá-lo na estrada através de muita ajuda de patrocinadores e amigos e também a minha família que me apoiam incondicionalmente. E também houve uma força maior que é o meu falecido Pai, que era uma grande apaixonado pelos desporto motorizado e é graças a ele é que ando neste mundo. Será a ele que dedicarei a minha participação!”.

Daniel Amaral apresenta-se à partida do Rally de Lisboa ciente de que “passar do lado direito para o lado esquerdo é completamente diferente daquilo que estou habituado. São 16 anos com o caderno das notas nas mãos e agora com o volante é tudo diferente, saber ouvir as notas, e assimilar tudo é muito diferente. Mas a adaptação está a ser boa e também tive alguns pilotos com quem andei que me ajudaram muito. Tenho a noção que vou apanhar muitas situações diferentes daquilo que estou habituado a apanhar do lado direito”.

Quanto a objetivos, o piloto enfatiza sobretudo “o desfrutar do momento, divertir-me e tentar fazer o melhor que sei, não cometendo erros e colocando na estrada um andamento satisfatório. Acima de tudo, ficarei muito feliz se terminar o rali”, até para “agradecer à minha família e aos meus parceiros porque sem eles nada disto se realizava!”.

Em 2023, o Rally de Lisboa, será realizado nos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Cadaval, municípios estes todos a norte de Lisboa. A estrutura da prova na estrada será dividida em 11 Provas Especiais de Classificação em asfalto, durante os dias 17 e 8 de junho, onde se destaca uma Super Especial em Lisboa, na Alta de Lisboa e a famosa classificativa de Montejunto, que é sem qualquer dúvida, uma das mais carismáticas e emblemáticas de Portugal.