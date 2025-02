Daniel Amaral: “Camélias é o rali da casa e uma prova muito especial para mim”

Para todo e qualquer piloto de Sintra o Rallye das Camélias é um ‘must’ e para Daniel Amaral não será exceção. Com Joel Lutas ao lado, vão alinhar no aos comandos do habitual Toyota Yaris. Andar forte, terminar a prova e evoluir são os grandes objetivos. Para o piloto de Sintra será muito especial alinhar no fim de semana que se avizinha em mais uma edição do bilstein group Rallye das Camélias: “Depois de alguns anos a ter o prazer de ajudar a organização das Camélias, tripulando um dos carros de segurança, este ano consegui reunir todas as condições para estar à partida do rali, integrando o pelotão competitivo. É algo que me deixa muito satisfeito. É o rali da casa.

Aliás, passa literalmente à porta do meu restaurante!… sendo uma prova muito especial para mim”, destaca Daniel Amaral que não esquece “a importância que atribuo à nossa participação nesta edição, por ser dedicada ao Luís Caramelo. Não só foi o grande responsável por trazer esta grande prova de volta, como foi o primeiro que me abordou para que eu colaborasse como piloto do carro zero, e é uma pessoa por quem nutro muita admiração e que muita falta nos fará”.

A ‘montada’ de eleição do piloto continua a ser “o nosso Toyota Yaris GR, um carro que já não tem segredos para nós. Tem sido um processo evolutivo aquele que tenho vivenciado com o Taris, melhorando o carro e também incrementando o meu nível de condução. Esta edição das Camélias será mais uma boa oportunidade para continuar esta progressão e vamos querer fazer uma prova sempre em crescendo”.

Quanto aos objetivos, Daniel Amaral assume que “queremos um bom resultado, sabendo que vai ser uma luta tremenda, tal o nível da lista de inscritos. Conheço bem os troços, mas tenho que transformar esse conhecimento em andamento forte. Não temos um objetivo definido. Acima de tudo, queremos nos divertir, terminar a prova, sem enjeitar andar bem para conseguir um lugar positivo. Alcançar um Top 10 seria excelente”.

Daniel Amaral destaca “a importância dos nossos patrocinadores: Blumaq, Box Garage, Restaurante Amaral, Oculista Central de Mem Martins, DNCK Trading, Stream Car e PMH Racing, bem como a Wintech Competição que nos coloca sempre o carro em ótimas condições”.

O dia de amanhã, sexta-feira, 7 fevereiro, será integralmente dedicado às verificações técnicas e administrativas que decorrerão, entre as 14.00 e as 18.00 horas, nas instalações do Bilstein Group, situadas em Venda de Pinheiro, na Malveira.

Sábado, 8 de fevereiro, transformar-se-á no palco onde todas as emoções competitivas estarão ao rubro. Será tempo da etapa única da prova, com a partida e a chegada a terem como palco os jardins do Casino do Estoril. o bilstein group Rali das Camélias 2025 terá uma extensão total de 263,08 km, dos quais 61,67 contra o cronómetro, distribuídos por 6 classificativas.

As duas primeiras, serão percorridas na secção matinal e correspondem à passagem única pelos troços de Parque Natural Sintra/Cascais (11,66km) e Codeçal (7,99km), seguindo-se um reagrupamento junto ao Palácio Nacional de Mafra.As hostilidades vespertinas arrancam com a dupla passagem por Tapada Mafra (11,33km), ficando para o fecho da prova as duas vezes em que a ‘armada’ competitiva do Bilstein Group Rali das Camélias terá de enfrentar a especial de Sintra (9,68km).