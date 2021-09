Dani Sordo no Azores Rallye | AutoSport

Dani Sordo vai marcar presença no Rali dos Açores com a MRF Tyres, e vai guiar o habitual Hyundai i20 R5 da equipa, tornando-se desta forma no terceiro piloto a competir com o Team MRF Tyres, depois de Craig Breen, e Jari Huttunen.

Neste programa de rotação de pilotos, o espanhol é uma forte aquisição da equipa, até porque, e apesar de não estar ainda confirmado, se for duas semanas depois também a Fafe parte com boa vantagem face aos adversários pois conhece Fafe como nenhum deles.

Para muitos fãs dos ralis, Sordo não precisa de apresentações. Um veterano do WRC, com 174 ralis, três vitórias, duas com a Hyundai World Rallye Team, a outra com a Citroën. Além disso, ganhou o Campeonato do Mundo de Ralis Júnior e o Campeonato Espanhol de Ralis em 2005.

Participou apenas uma vez numa prova do Europeu de Ralis, em 2018, quando foi terceiro no Barum Czech Rally Zlin num Hyundai i20 R5.

Tal como os outros pilotos, a sua missão para a MRF Tyres passa pela recolha de dados e desenvolvimento dos pneus.

A quinta ronda do Europeu de Ralis, o Azores Rallye terá lugar de 16 a 18 de setembro: “Estou realmente entusiasmado por fazer o Azores Rallye com a Equipa MRF Tyres e o Hyundai i20 R5. É um rali incrível para pilotar. Vou dar muitas informações sobre os pneus. Vamos utilizar este rali como um teste para o desenvolvimento de pneus MRF. Estaremos lá para obter mais informações, para obter um bom resultado e para trabalhar com os pneus”.