Curso de Navegadores de Rallye | AutoSport

Vai se realizar dia 4 e 5 de fevereiro em Pataias o I Curso de Navegadores de Rallye Radar Test Track que vai ter como formadores o Campeão Nacional de Ralis Navegadores de 2019 e 2021, José Teixeira, e a primeira mulher campeã nacional de ralis de 2016, Inês Ponte.

Este curso, organizado pela Radar Test Track, em parceria com a Descobrimentos World Travel & Tours, tem como objetivo facultar aos futuros navegadores os princípios básicos do que é dar notas e estar sentado na baquet do lado direito.

No sábado terá lugar a parte teórica onde os formandos terão o primeiro contacto com placas de controlo, cartas de controlo, interpretações de roadbook e regulamentos.

No domingo será a parte prática com um ‘mini rallye’ que se irá realizar na zona de Pataias.

Com o Campeão Nacional das 2 Rodas Motrizes Ernesto Cunha, Fábio Santos vencedor da Taça de Portugal do Grupo X1, Paulo Santos, Isac Portela, Wilson Santos, Vitor Silva e Dominico Santo a serem os pilotos convidados para auxiliar na parte prática, os formandos vão ter pela frente um ‘mini rallye’ que terá parque de assistência, reabastecimento (simulação) , ligações, 2 troços e um reagrupamento, tudo antes da entrada em parque fechado para o final deste “rallye”.

Os controlos horários ficarão a cargo do Clube Automóvel de Porto de Mós.

Para mais informações pode contactar a central de reservas da empresa parceira, através do [email protected] ou o telefone 244 094 159.

A Radar Test Track agradece desde já, aos pilotos convidados, Clube Automóvel de Porto de Mós, Bombeiros Voluntários de Pataias e a todos os parceiros envolvidos no evento.