Yulian Teodósio estreia-se nos ralis: projeto focado na formação e no legado familiar

O filho de Vítor Teodósio e sobrinho do campeão Ricardo Teodósio fará a sua estreia competitiva no Campeonato Regional de Ralis do Sul, no Rali de Ourique, primeira prova do Campeonato Sul de Ralis, que se realiza este fim de semana. O jovem piloto, de 16 anos, irá conduzir um Peugeot 106, contando com o apoio técnico da família. Nesta prova, Florival Neto estará na bacquet do lado direito, e futuramente também José Teixeira, dependendo dos calendários.

Como se percebe, a família Teodósio prepara o lançamento de uma nova geração nos ralis nacionais. Yulian Teodósio, filho de Vítor Teodósio e sobrinho do multicampeão nacional Ricardo Teodósio, estreia-se nos ralis, num projeto, liderado pelo pai, Vítor Teodósio, que desta forma regressa à competição ativa com a criação de uma estrutura própria, independente da “Teodósio Motorsport”.

O programa desportivo foca-se no Campeonato Regional de Ralis do Sul (CReRS). Yulian, que celebrará 17 anos a 19 de abril, terá a seu lado como navegador Florival Neto que assumirá a responsabilidade de guiar o jovem estreante nesta fase de aprendizagem.

Uma progressão faseada e pedagógica

Ao contrário da tendência atual de colocar jovens pilotos em viaturas de alta performance, Vítor Teodósio optou por uma abordagem cautelosa. Yulian irá competir com um Peugeot 106, equipado com uma motorização limitada a 1.300 cm³, Mais para a frente passará para o Peugeot 206: “O Yulian vai correr num Peugeot 106 que estamos a preparar. Não quero que o meu filho seja como muitos pilotos que hoje em dia começam logo muito à frente; não acho isso correto”, explicou Vítor Teodósio, sublinhando que o foco não será a classificação: “O meu foco e o que tenho transmitido para ele é acabar os ralis. Filho, esquece a classificação, diverte-te e faz o máximo de quilómetros possível …”

O peso do apelido e o apoio de Ricardo Teodósio

A entrada de Yulian no mundo dos ralis traz consigo a inevitável atenção mediática associada ao apelido Teodósio. Vítor reconhece este fator e tem trabalhado a mentalidade do filho, para lidar com a pressão.

“Já lhe disse: ‘Filho, vai-te preparando porque, por seres Teodósio e sobrinho do Ricardo, as pessoas vão cair-te-te em cima no bom sentido. A televisão e os jornais vão procurar-te e vais ter de estar pronto’.”

O apoio do tio, Ricardo Teodósio, será fundamental não apenas no mediatismo, mas no suporte técnico. O campeão nacional estará presente nos testes para auxiliar nas afinações de suspensão e na leitura de notas. Segundo Vítor, ter o tio por perto “acelera o processo e deixa-o mais motivado”.

De um projeto familiar a uma equipa de 3 carros

O que começou como uma iniciativa para pai e filho evoluiu rapidamente. A nova estrutura de Vítor Teodósio poderá contar com até quatro viaturas Peugeot 206 para alugar para a presente temporada, distribuídas por diferentes classes para evitar a confrontação direta entre os pilotos da equipa.

Apesar da ambição desportiva, a prioridade máxima de Yulian permanece a formação académica. Aluno de mérito no 11.º ano, o jovem pretende seguir Engenharia Mecânica, unindo a paixão pelos automóveis à sua progressão nos estudos, um ponto que a família considera inegociável para a continuidade do projeto nos ralis.