Vítor Pascoal venceu entre os Promo no Rali Terras d’Aboboreira | AutoSport

A “jogar em casa”, o piloto de Baião, navegado por Luís Martins, estreou-se da melhor forma aos comandos do Toyota Yaris N5 da RMC Motorsport.

A dupla chegou ao comando da classificação reservada aos concorrentes do Campeonato Promo de Ralis após a 5ª PEC, que venceram, vendo aí os então líderes, Adruzilo Lopes e Leandro Parreira, abandonarem com problemas no Mitsubishi Lancer EVO X. Pelo caminho já tinha ficado, ainda antes da primeira classificativa do segundo e decisivo dia de sábado, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da SIlva, que tinham dominado a etapa inaugural de sexta-feira. No entanto, a embraiagem do seu Mitsubishi Space Star cedeu logo após arrancarem para a segunda etapa.

Após ascender ao comando, Pascoal seria o mais rápido em mais duas classificativas até ao final, terminando com um confortável avanço sobre os seus mais diretos perseguidores: “Estamos muito felizes. Chegamos aqui sem ritmo e com um carro que praticamente desconhecíamos. Demoramos um pouco a entrar no ritmo e, na primeira fase, não conseguimos acompanhar nem o Rui, nem o Adruzilo. Na última etapa, forçamos o andamento, já mais confiantes, entretanto os dois desistiram e, quando surgiu a oportunidade de comandar e vencer, não a desperdiçamos. É uma vitória saborosa, sobretudo porque obtida neste rali e que dedico à equipa e aos patrocinadores, em especial os de Baião, que permitiram que eu participasse no rali”, sintetizou o vencedor.

As duplas Rui Borges/Luís Ribeiro, em Mitsubishi Lancer Evo IX (+28,4s) e Pedro Silva/José Azevedo, em Nissan Micra N5 (+5m11,3s), completaram, por esta ordem, o pódio. Quanto ao Campeonato Promo Norte de Ralis, vitória também para Pascoal e segundo lugar igualmente para Borges. A dupla Jorge Carvalho/Fábio Reis, em Peugeot 208 R2, encerrou o pódio, com mais 4m23,9 do que o primeiro.

Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage) foram os primeiros líderes, com 6.7s de avanço para Adruzilo Lopes/Leandro Parreira (Mitsubishi Lancer Evo X) com Henrique Rodrigues/Daniel Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VI) a ficarem logo a 22.8s. A diferença passou para 10.7s na especial seguinte ainda no sábado, com o dia a terminar com 10.5s entre os dois primeiros.

No domingo, logo a abrir, Rui Madeira ficou sem embraiagem no Mirage, e Adruzilo Lopes assumiu a liderança, na altura com 56.5s de avanço para Vítor Pascoal/Luís Martins (Toyota Yaris N5) que terminou o dia de sábado envolvido num grupo de quatro pilotos que ‘cabia’ em nove segundos. Logo a seguir, Adruzilo Lopes ficou pelo caminho com problemas na pressão do óleo do motor do Mitsubishi, e Pascoal ficou na frente com 7.4s de avanço para Sérgio Arteiro/Bruno Azevedo (Mitsubihi Lancer evo IX), mas seria sol de pouca dura porque logo na especial seguinte Sérgio Arteiro desiste, e deixa PAscoal com 29.0s na frente de Rui Borges/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) com Nélson Silva/Paulo Silva (Toyota Yaris Proto) em terceiro a um minuto. De tarde as margens mantiveram-se com o trio da frente a manter-se imutável.