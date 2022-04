Vítor Pascoal: “correr em casa é sempre muito especial!” | AutoSport

Vítor Pascoal faz este fim-de-semana pascal um regresso pontual à slides dos ralis, alinhando na edição 2022 do Rali Terras D’Aboboreira. Navegado por Ricardo Faria, Pascoal estará entre os favoritos à vitória na discussão reservada aos inscritos na prova do Campeonato Promo de Ralis.

A exemplo do que já tinha acontecido no passado, Vítor Pascoal estará na prova realizada nos concelhos de Baião, Amarante e Marco de Canavezes aos comandos de um Citroen C3 N5 da RMC Motorsport, bem diferente do habitual Porsche que guia em asfalto nos RGT.

Esta presença no ‘seu’ rali entusiasma o piloto, que encara a prova como uma espécie de teste: “vai ser um desafio interessante, pois há muito tempo que não ando em terra. É lógico que vai ser difícil, mas também muito bom pois estou com saudades dos ralis e principalmente dos de terra. É o meu piso de eleição e a jogar em classificativas em casa para mim é bom”.

O desafio será para o piloto baionense “um pouco como voltar às origens, aos tempos de quando aprendi a conduzir. Por isso estou motivado. Vamos tentar fazer o nosso melhor, pois não temos o ritmo e a rodagem de andar na terra ultimamente”.

Este “regresso às origens deixa Vítor Pascoal “muito feliz. Correr perante a família, os amigos e os conterrâneos, sendo também uma forma de agradecer o apoio que tenho do Município de Baião e das gentes da minha terra”.

Quanto a expectativas desportivas, Pascoal afirma que “obviamente vamos tentar andar entre os da frente na luta do Promo. Não fazemos ralis de terra já há algum tempo, mas queremos ser competitivos e confiamos na capacidade técnica da RMC para nos entregar um carro forte”, assumindo que “um lugar no pódio seria já um resultado positivo, mas, se a oportunidade de vencer aparecer, faremos tudo para a concretizar!”.

O consagrado piloto não quis deixar passar a polémica que se instalou nos últimos dias: “como é óbvio, a nossa participação neste Terras D’Aboboreira em nada belisca o nosso apoio à posição que os pilotos portugueses de ralis têm tomada nas últimas semanas. Estamos completamente solidários e, só o facto da nossa ligação a Baião ser imensa e ainda por não estar inscrito no Campeonato Promo, é que consideramos esta participação. É nosso entendimento que as coisas têm mesmo de levar uma grande volta em todos os níveis dos campeonatos de ralis, sob pena da modalidade ir passar tempos muito difíceis!”.

O rali estará na estrada a partir amanhã sexta-feira, para uma 1ª Etapa com uma passagem por Baião Vida Natural (8,92 km) terminando o primeiro dia com a Super Especial Marco Rios de Emoção (2,07 km).

A 2ª Etapa, no sábado, contará uma dupla passagem pelos troços de Amarante Natureza Criativa (15,14 km;) e Marão (10,67 km) e uma passagem única por Aboboreira (16,00 km).

A cerimónia de pódio terá lugar a partir das 20h10, no Largo de São Gonçalo, em Amarante.