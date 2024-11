Start Sul Ralis: Armando Carvalho/Ana Santos venceram o Rali Município de Albufeira

Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram o Rali Município de Albufeira, batendo João Bica/Pedro Conde (Mitsubishi Lancer Evo IX) por sete segundos, depois de uma prova muito equilibrada em que os dois homens da frente lutaram ao segundo pela primazia no rali, mas em que Armando Carvalho/Ana Santos se foram distanciando, a pouco e pouco, permitindo aqui e ali que João Bica/Pedro Conde recuperassem alguma coisa, mas nunca ao ponto de ver a sua liderança ameaçada. Seja como for, tendo em conta que as margens eram tão curtas, a prova ficou em aberto até ao derradeiro troço, já que algum pequeno ‘azar’ era suficiente para virar o ‘jogo’.

Tendo em conta a margem que João Bica tinha no campeonato, as coisas vão agora mais equilibradas para o Rali de Tavira, onde tudo se vai decidir.

Diogo Mil-Homens/Pedro Oliveira (Toyota Starlet) foram terceiros a quase minuto e meio da frente, venceram o Start Sul 2RM com 25.7s de avanço para João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 208 VTi), duas duplas que abrilhantaram e muito a lista de inscritos, pois não disputam habitualmente o Start Sul.

Entre as duplas que disputam o campeonato, e depois do quinto lugar à geral na prova de Nuno Venâncio/Fernando D’Almeida (Mitsubishi Lancer Evo VII) que ficaram a mais de dois minutos dos vencedores, ficaram Paulo Anselmo/André Silva (BMW 325 I E36), na frente de Carlos Marreiros/Ricardo Barreto (Renault Clio Rally ⅘) com os líderes do campeonato, José Viana Martins/Pedro Contente (Peugeot 208) na quinta posição, aproveitando a desistência de José Gomes/José Martins (Honda Civic Typ R na PEC5. Vasco Tintim/Francisco Ponte (Renault Clio Rally ⅘) e Tiago Moleiro/Milene Guerreiro (Citroen Saxo Cup) foram 7º e 8º.

A 23 e 24 deste mês realiza-se o Rali de Tavira, última prova da competição.

FOTO Mondego Sport/Rui Fonseca

Tempos Online – CLIQUE AQUI