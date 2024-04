Start Sul prossegue com Rali Cidade de Portimão

Realiza-se no fim de semana o 11º Rali Cidade de Portimão, prova que conta para o Campeonato Start Sul de Ralis e Start 2RM Sul de Ralis.

A prova do Clube Automóvel do Sul tem uma distância total de percurso de 136,23 Km, sete PEC, com 66,44 km ao cronómetro e disputa-se em piso de asfalto. O rali começa sábado, 20 de abril, com a Super Especial Portimão às 21:00, prosseguindo no domingo com mais seis troços.

A competição começou com o Rali do Algarve, o triunfo na prova foi para Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai i20 N5) seguido de João Bica/Pedro conde (Mitsubishi Lancer evo IX) e Nelson Trindade/Liliana Costa (Mitsubishi Lancer evo IX). Paulo Anselmo/André Silva (BMW 216i Compact E36) venceram as duas rodas motrizes e lideram a competição. A prova já não conta com alguns dos concorrentes que estiveram presentes no rali do Algarve, mas os ‘habitués’ do Start Sul marcam todos presença. Aqui fica a lista de inscritos e horário da prova

Horário

Sábado 20 de abril

PEC1 Super Especial Portimão, 2.51 km 21:13

Domingo 21 de abril

PEC2 Rasmalho 1 8.65 km 10:30

PEC3 Senhora do Verde 1 12.66 km 10:53

Reagrupamento – Rasmalho – 25 mins 11:08

PEC4 Rasmalho 2 8.65 km 11:41

PEC5 Senhora do Verde 2 12.66 km 12:04

PEC6 Rasmalho 3 8.65 km 13:44

PEC7 Senhora do Verde 3 12.66 km 14:07

Pódio – Zona Ribeirinha 16:00